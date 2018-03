El Real Madrid empieza a sumar fracasos en sus primeros movimientos de fichajes

Courtois cerró la puerta a su incorporación y De Gea lo pone complicado

El Bayern aparenta ser un muro infranqueable para el fichaje de Lewandowski

Los primeros movimientos merengues fracasan apenas comienzan

Florentino Pérez, durante un acto reciente en la agencia EFE. Imagen: EFE

El Real Madrid mira a la próxima temporada como un curso clave. Una temporada de 'refundación'. Algo parecido a lo que hizo Florentino Pérez en 2009 cuando regresó a la presidencia del equipo blanco y, de una tacada, fichó a Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema y Xabi Alonso entre otros. Después de cuatro años sin fichajes galácticos y un perfil bajo (captar jóvenes a precios económicos para explotar su potencial en un equipo hecho) el club cree que ahora ha llegado el momento de dar salidas importantes y hacer fichajes más importantes si. Una tarea que se está encontrando graves obstáculos en sus primeros pasos. El relanzamiento merengue está siendo, por ahora, más complicado de lo esperado.

Más allá del fichaje de Neymar, asunto capital que por importancia y magnitud pertenece a otra esfera muy superior, el Madrid está viendo como sus primeros objetivos se alejan. Bien por voluntad de los propios afectados, bien porque sus clubes de origen han empezado fuerte en este proceso.

En el primer ámbito se mueven los casos de Courtois y De Gea. El primero dijo el domingo en una entrevista de un medio local belga que seguirá el año que viene. También abrió la puerta a renovar su contrato antes del Mundial. Con un año aún de contrato, el arquero quiere tener decidido ya su futuro cuando se juegue el torneo. Dos son las opciones: o ampliar su vínculo con el Chelsea o mantener su año de contrato y marcharse libre en julio de 2019. Ninguna de esas alternativas por su fichaje inmediato por el Real Madrid.

De Gea, otro portero, también dejó ayer entrever que no se marchará del Manchester United. En sus palabras hubo menos contundencia que en las de Courtois, pero el español afirmó que prefiere seguir en Inglaterra porque allí lo respetan más que en España.

"Me llegan muchas más cosas de Inglaterra porque estoy allí, todo el cariño y respeto que me tienen, que es enorme. Es por eso que no noto tanto lo de aquí, pero cada vez que vengo a la Selección la gente me muestra mucho cariño y respeto, y eso es lo más importante", comentó el portero sobre el reparto de cariño entre el que se encuentra en Inglaterra y el que le tienen en su país.

En su caso, además, se suma la posición de un Manchester United que no parece dispuesto a venderlo. Su precio sería, mínimo, 100 millones de euros. El Real Madrid, por ahora, no estaría dispuesto a semejante desembolso por un portero.

Así pues, a día de hoy, todo apunta a que el Real Madrid se quedará sin sus dos máximos candidatos a ser porteros merengues la temporada que viene. El resto de alternativas (Becker, Letica...) son outsiders sin el peso de ambos guardametas.

El muro del Bayern de Múnich

Tampoco le están yendo mucho mejor las cosas al Real Madrid con Robert Lewandowski. Ahí el muro no es el jugador. Es el Bayern de Múnich. De hecho, los merengues habrían alcanzado ya un acuerdo con el agente del germano.

El futbolista ya ha empezado a presionar, pero ayer el presidente ejecutivo del club, Rummenigge, dejó claro que los bávaros no venderán al ariete. "Se quedará el año que viene en el Bayern al 100%", afirmó.

El portazo fue rotundo y sonó a dura negativa para un Real Madrid que, después de estas palabras, no ve resquicios por donde afrontar la llegada del polaco, su máximo candidato a ser el nuevo '9' tras el factible adiós de Benzema.

Otro caso más que sumar a las calabazas que ha encajado el club blanco estos días en un incipiente mercado estival que, por ahora, no le está saliendo como esperaba.