Iker Muniain recibe el alta médica tras su grave lesión de rodilla: "Ha ido todo de maravilla"

27/03/2018 - 12:40

El jugador del Athletic Club Iker Muniain ha recibido este martes el alta médica tras un largo proceso de recuperación de la lesión de rodilla, que se hizo en septiembre de 2017, y ha asegurado estar feliz por volver a estar a disposición de su técnico, Kuko Ziganda, y ayudar a sus compañeros de cara a los nueves partidos que quedan en LaLiga Santander.

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El Athletic confirmó en un comunicado el alta del delantero. "En su evolución no han aparecido complicaciones y su mejoría clínica le permite realizar los contenidos de trabajo físico-técnico con el equipo", aseguró el club.

Muniain se lesionó el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha a finales de septiembre del año pasado, en un partido de la Liga Europa contra el Zorya Luhansk en San Mamés, cumpliendo los plazos mínimos de 6 meses de recuperación. Una lesión de gravedad por la que había pasado ya anteriormente, en 2015, en la otra rodilla.

"Afortunadamente ha ido todo de maravilla, las sensaciones que he tenido dentro del proceso no han podido ser mejores, me encuentro muy bien entrenando y haciendo todo tipo de ejercicios. Ojalá pueda devolver todo el cariño que me ha dado la gente, a la que estoy muy agradecido, en el campo", señaló Muniain en declaraciones facilitadas por el club.

En este sentido se mostró "feliz" por recibir el alta y de estar disponible. "Estoy feliz de poder ayudar a mis compañeros en estos partidos que quedan y muy contento de haber superado esta etapa de lesión y estar bien de nuevo", celebró.

Por otro lado, el Athletic informó de que el centrocampista Mikel Rico y el defensa Yeray Álvarez, ambos lesionados, continúan con su proceso de "readaptación funcional sin complicaciones" y van aumentando volumen de trabajo de cara a poder jugar el partido del sábado contra el Celta de Vigo en San Mamés, en la jornada 30 de LaLiga Santander.