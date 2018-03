La AFA afirma que no hay que "arriesgar" con Messi y que el Barça no ha llamado

El presidente de la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA), Claudio Tapia, aseguró que "no hay que arriesgar" con Leo Messi en el amistoso de este martes ante la selección española, por lo que todo hace indicar que el '10' se perderá el duelo por sus problemas musculares, y dejó claro que no han recibido al respecto "ninguna llamada" del FC Barcelona, aunque han estado en contacto "todos los días" con el club azulgrana.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Si él no se siente al cien por cien, no hay que arriesgarlo. Tenemos un objetivo en común que es Rusia, ¿para qué arriesgar? Me parece que no es necesario y si él no está bien, no es conveniente que juegue", aseguró Tapia a 'TycSports'.

En este sentido, aseveró que han estado hablando "todos los días" con Pepe Costa, el responsable de la Atención al Jugador en el FC Barcelona. "El Barcelona sabe que Argentina lo va a cuidar siempre. Si él no está bien, tiene la confianza para hablar con los doctores y se toma la decisión que sea conveniente. No pensamos en ningún momento en arriesgarlo", sentenció.

Esto es un giro a lo sucedido este lunes cuando tanto el propio jugador como, sobre todo, el seleccionador de la albiceleste, Jorge Sampaoli, dejaron entrever que el '10' estaría en el césped del Wanda Metropolitano.

"Messi está OK para jugar, ha entrenado con el grupo y está listo. Si hubiera algún riesgo, él mismo lo diría como hizo ante Italia. Salvo que pase algo en el último entrenamiento antes del partido, no habrá problemas", declaró Sampaoli en la rueda de prensa oficial del partido. "En principio, es la idea jugar contra España. Voy a ver cómo me encuentro", advirtió por su parte Messi a Fox Sports. De momento, la prensa argentina confirma que no será de la partida.