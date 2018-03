Tana: "El Real Madrid es irregular fuera, ojalá venga pensando en otra cosa"

Telde (Gran Canaria), 27 mar (EFE).- El jugador de la UD Las Palmas Tanausú Domínguez "Tana" ha manifestado este martes que el Real Madrid está siendo "irregular" fuera de casa y que "ojalá" de prioridad a su siguiente partido de Liga de Campeones, para que puedan sorprenderlo el sábado en el estadio de Gran Canaria.

El atacante isleño no pierde la esperanza de obtener "algo positivo" ante el conjunto blanco, porque solo les queda "creer, soñar y pensar" que les va a salir "un muy buen partido" y que, aunque a principio de temporada podrían haber firmado "un punto", ahora necesitan "los tres" por la difícil situación del equipo.

Tana cree que el Madrid, a diferencia del Barcelona, no tiene "tanta posesión" ni sale con la pelota jugada desde atrás, por lo que la idea del equipo amarillo es "quitarles el balón", defender bien para que no generen muchas ocasiones, y sobre todo, afrontar el partido "con mucha ilusión y actitud" para creer "que es posible".

Además, ha sido muy sincero con respecto al posible equipo que traiga el Real Madrid a la isla, y cómo desearía él que afronte Zinedine Zidane el choque del sábado.

"No voy a caer en el tópico de decir que quiero jugar contra los mejores... si traen al equipo B o al C, lo firmaríamos todos. Ojalá se reserven y estén pensando en otra cosa", ha confesado.

Tana fue protagonista la pasada temporada ante el Real Madrid con dos goles, en el estadio Santiago Bernabéu y el Gran Canaria, que sirvieron para sumar puntos, con sendos empates (3-3 y 2-2).

Sin embargo, admite que mucho ha cambiado la situación del equipo isleño desde entonces: "Tuve la suerte de marcar, pero ahora estamos donde estamos... en una situación muy diferente".

Tana ha sido crítico con su propio club con respecto a la "limpieza" que ha hecho en el mercado invernal, en particular de futbolistas de la casa.

"Esos jugadores no eran los culpables, eran los mismos que estaban aquí la temporada pasada. Se ha buscado cortar cabezas, buscar culpables, pero no he visto que el equipo después de Navidades haya sido otra cosa distinta", ha dicho.

Además, ha añadido que la campaña anterior los jugadores isleños se entendían "muy bien" por el estilo de juego que implantó Quique Setién, y que había "un buen grupo" y un vestuario "que entendía lo que quería" el técnico cántabro, ahora completando una gran temporada en el Real Betis.

Tana ha puntualizado que con Setién tiene en la actualidad una relación "de amistad, nada profesional", y que siempre le va a estar "muy agradecido" por el rendimiento que extrajo de él.

"Va a ser complicado volver a ver al Tana de la temporada anterior por la dinámica del equipo, porque el juego es totalmente distinto, y eso se nota", ha reconocido.

El actual técnico, Paco Jémez, pidió a Tana que se quedara en el equipo porque le aseguró que "iba a ser importante", y el futbolista ha intentado adaptarse "a su forma de entender el fútbol" para "ayudar al equipo", en un año "muy malo" que también le sirve para "acumular experiencia".