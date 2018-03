Duro golpe para el fútbol de cantera español: la sub 19 cae en casa ante Francia y dice adiós al Europeo y al Mundial sub 20

España pierde en casa ante Francia pese a los goles de Abel Ruiz y Mboula

La derrota trae doble castigo: adiós a la Euro sub 19 y al Mundial sub 20

Abel Ruiz, en un momento del partido | Imagen: EFE

La selección española sub 19 sufrió este martes un durísimo varapalo en la clasificación para el Europeo de la categoría, dentro de un grupo que disputaba como anfitriona en Benidorm.

Tras el pinchazo de la primera jornada ante Bulgaria, España estaba obligada a ganar a Francia para clasificarse de cara al torneo final. Sin embargo, el partido se torció para los de Luis de la Fuente.

Abel Ruiz adelantó de penalti a la 'Rojita' ya en el segundo tiempo, pero Francia reaccionó y remontó poco después con tantos de Cuenca en propia puerta y Maolida, y dio un golpe casi definitivo gracias a Gouiri ya en la recta final del choque.

El ex del Barça Jordi Mboula acortó distancias en el tramo final, pero España se vio obligada a volcarse y Diaby en el descuento puso el 4-2 definitivo, dejando a España fuera del torneo.

España no podrá por tanto acudir a Finlandia para disputar una cita de la que ha salido campeona en tres de las últimas siete ocasiones, y que en este caso acarrea un problema añadido: el adiós automático al próximo Mundial sub 20, un torneo negado para España, toda vez que en las tres últimas ocasiones (incluida la próxima, a disputar en Polonia) no se ha alcanzado siquiera su fase final.