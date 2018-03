La selección española Sub-19 cae ante Francia y dice adiós al Europeo

27/03/2018 - 19:57

La selección española de fútbol sub-19 ha caído (4-2) este martes ante Francia en partido correspondiente a la tercera y última jornada de la fase de clasificación para el Europeo que se disputará en Finlandia, donde no estará el combinado de Luis de la Fuente tras perder ante el combinado galo en un duelo decisivo.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El conjunto español, consciente de la importancia de un choque en el que sólo valía ganar, golpeó primero a pesar de un inicio con dudas con el tanto de Abel Ruiz de penalti en los primeros minutos de la segunda parte. Tras el gol, España se sintió muy cómoda en unos minutos de buen juego pero un error en un centro dio lugar al empate galo por medio de un autogol de Jorge Cuenca. El tanto fue un mazazo para un combinado nacional que encajó el segundo tres minutos después, obra de Myziane Maolida.

Sin nada que perder, los pupilos de De la Fuente se fueron arriba y, a la contra, Amine Gouiri dejó el encuentro visto para sentencia a 10 para la conclusión. No obstante, España no se rindió y recortó distancias por medio de Jordi Mboula. Sin prácticamente tiempo restante, Moussa Diaby dio la puntilla para consumar la eliminación de la selección, que no estará presente en el Europeo, una cita a la que sí acudirán los 'bleus', que acabaron líderes del grupo 6.