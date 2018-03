La gran 'rajada' de Isco tras su hat-trick a Argentina: "Aquí tengo confianza del míster, en el Madrid no"

Isco celebra uno de sus goles a Argentina | Imagen: Reuters

El jugador del Real Madrid y la selección española Francisco Román Alarcón, conocido deportivamente como Isco, se reivindicó este martes con un hat-trick a Argentina en la goleada del combinado nacional.

A la conclusión del choque, no obstante, se mostró crítico con su falta de minutos en el Real Madrid. "Aquí tengo la confianza del míster, en el Madrid quizá no me la he ganado", comenzó afirmando en los micrófonos de Telecinco.

"Tengo la ilusión como al principio y ganas de demostrar que soy un buen jugador", continuó explicando, antes de añadir que "Julen me lo demuestra con minutos y con partidos", y en cambio "en el Madrid no tengo la continuidad que un futbolista necesita o desea".

"Quizá el problema soy yo, que no he sabido ganármela", añadió, dando una peculiar explicación a su situación, antes de concluir que se encuentra "con ganas de seguir trabajando para demostrar al míster que puede contar conmigo".