Damián Suárez: "Mientras tengamos oportunidad vamos a pelear por Europa"

Getafe (Madrid), 28 mar (EFE).- Damián Suárez, lateral derecho uruguayo del Getafe, reconoció que su equipo se encuentra "muy bien" y con la permanencia prácticamente asegurada, y declaró que mientras tengan oportunidad van a "pelear" por los puestos europeos.

El Getafe es el noveno clasificado de la Liga Santander con 39 puntos y está a seis de la sexta plaza que ocupa el Sevilla con 45.

"Este año estamos disfrutando de la Primera División, que es muy bonito, y haciéndolo muy bien. El equipo trabaja para seguir escalando posiciones y estamos muy cerca de los puestos de Europa. Mientras tengamos oportunidad vamos a seguir peleando por ellos", dijo Damián.

"Siempre tienes que mirar lo positivo y llegar a lo más allá. No te puedes quedar con lo que estás haciendo. El trabajo siempre da su recompensa y por qué no soñar con esos puestos de Europa también", apuntó el futbolista uruguayo, que integró la plantilla azulona que el pasado curso ascendió a Primera.

"Cuando consigues un logro es muy bonito y tienes que disfrutarlo al máximo porque al año siguiente no sabes si vas a estar disfrutando de eso de vuelta", señaló Damián, en declaraciones a la web del club.

El futbolista uruguayo es titular para su técnico, José Bordalás, y esta temporada ya lleva disputados 26 partidos, todos de inicio.

"La mejor temporada es la de este año. Me estoy sintiendo muy bien, muy cómodo y con mucha confianza. Trabajo el día a día para seguir mejorando cosas. Desde que llegó el cuerpo técnico me transmitió su confianza y eso es lo que necesita el jugador. Sin eso no puedes llegar a ningún lado", dijo.

"Hoy por hoy estamos a un muy buen nivel, muy buen estado físico y eso se nota en cada partido", confesó Damián, que ha renovado con el conjunto madrileño y seguirá ligado al club azulón varias temporadas más.

"Estoy muy feliz de esta renovación, no me esperaba tantos años. Voy a trabajar al máximo y a tratar de mejorar día a día para devolverle la confianza que depositaron en mí el club y el presidente. Tengo ilusión de seguir mejorando y seguir creciendo. Creo que hasta ahora no se me ha ido la ilusión y espero que no se me vaya. Así que seguiré por este camino que estoy para tratar de mejorar", concluyó.