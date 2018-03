Larrea: "El que ha prometido el voto debe respetarlo"

28/03/2018 - 11:36

Juan Luis Larrea, candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), dejó claro que el que "ha prometido el voto debe respetarlo" en las elecciones que se celebrarán el próximo 9 de abril, unos comicios para los que se ve bien situado porque "en principio" cree que tiene "mayoría", recalcando que pretende "terminar el trabajo iniciado con mucha responsabilidad el 25 de julio" y que no es "el candidato" de Javier Tebas.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El que fuera máximo responsable interino federativo tras la suspensión de Ángel María Villar admitió en una entrevista a Radio Marca que en los 70 avales que presentó "no hay más de seis duplicados, como mucho siete".

"Estamos intentando hablar y convencer a los que no nos han avalado. Hay unos que están claramente identificados con otra y ahí no tengo que enredar, y doce que no han avalado a nadie y que están expectantes en ver de quien les gusta más su programa", añadió.

Larrea reconoció que es optimista. "70 ganan a 69. Si puedo, quiero conseguir doce más para que fuera una victoria más holgada. Votos seguro claro que tengo y en principio tenemos mayoría, el que ha prometido el voto debe respetarlo", aseveró en relación a la necesidad de mayoría simple para salir elegido por la Asamblea de 139 miembros.

"No he hecho promesas a nadie, hay que unificar todo y estar con el CSD y LaLiga, pero cada uno en su parcela", prosiguió el candidato que confesó que entre sus avalistas "estén todos los estamentos representados" le da "esa fuerza para tirar para adelante". "En ningún momento me voy a retirar, sobre todo por la responsabilidad que tengo con esas personas", advirtió.

De cara a la campaña electoral, dejó claro que no le gusta que le "metan palos en las ruedas". "Eso lo sabemos hacer todos. Yo no he robado votos y apenas he vuelto a la RFEF desde el 9 de marzo cuando dejé los avales", remarcó.

En este sentido, Larrea aseveró que "no es cierto" que represente "la candidatura" de Javier Tebas y que "nadie" le ha tachado de "traidor" por esa posible alianza con el presidente de LaLiga, un organismo con la que había un enfrentamiento en los últimos años. "¿Cómo voy a ser el candidato de LaLiga? Lo que dije es que los clubes me han presentado sus avales de apoyo, igual es que apuestan por mí". afirmó.

El que fuera tesorero de la RFEF tiene claro "más o menos" quien serían su vicepresidente en caso de ser elegido, pero puntualizó que no quiere una Junta Directiva "muy numerosa, de 30 ó 32 miembros y con todos los estamentos representados". "No se me va a olvidar el Real Madrid, grandes clubes de LaLiga deben estar representados en la Junta", agregó, apuntando que Victoriano Sánchez Arminio estará también en ese organismo como un asesor de importancia.

"CREO QUE LA CASA NECESITABA UN VUELCO Y LO HEMOS ESTADO HACIENDO"

Del otro candidato, Luis Rubiales, recordó que estuvo "trabajando" con ellos en la RFEF y que tenían "una perfecta sintonía". "No sé que nos diferencia. Yo conozco la casa desde dentro y él habla de novedades. Yo pretendo terminar el trabajo iniciado con mucha responsabilidad el 25 de julio y animado por un grupo de asambleístas", subrayó sin quiere definirse como continuista porque es algo que no le "gusta".

"Los que han estado conmigo estos meses habrán visto que los estilos han cambiado de forma drástica en algunas cosas. Creo que la casa necesitaba un vuelco y lo hemos estado haciendo, no ahora, ya hace siete meses", remarcó el vasco, que también hizo valer la actividad en "temas internacionales" durante este tiempo.

Además, se consideró "diferente" a Ángel María Villar. "Ni mejor ni peor. Creo que él ha hecho muchas cosas y buenas por el fútbol. Tenemos una Ciudad del Fútbol maravillosa que ha sido fruto de su trabajo y también se han conseguido grandes logros deportivos que parecían impensables", ahondó.

"No sé porque no puede seguir, yo creo que podría porque tenía una legislatura en la que fue electo y vencedor hasta 2020 y que es lo que ahora pretendemos terminar", prosiguió sobre el expresidente. "No sé quien quiere que gane, en su línea también estaba el nombre de Luis", agregó de un Villar con el que no habla "a menudo". "El 21 de enero por su cumpleaños y el 10 de marzo para comunicarle la candidatura y me dijo que no me creyese que estaba muy al tanto", comentó.

"No renegamos uno del otro, en este momento está preparando su defensa con mil cosas porque las causas en este país se alargan el tiempo y yo estaba en el día a día de la RFEF y no tengo que consultarle. Tampoco se lo hacía antes, éramos bastante autónomos", sentenció.