Juan Luis Larrea asegura que la RFEF "puede hacer poco" por evitar la pitada al himno en la Copa

28/03/2018 - 12:02

Juan Luis Larrea, candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), consideró que el organismo "puede hacer poco" por evitar la pitada al himno en la final de la Copa del Rey, un torneo para el que no ve necesario "una sede fija" para su último partido, mientras que se mostró ilusionado de cara a las opciones de la selección española en el Mundial de Rusia.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"En política no he entrado nunca ni pienso entrar. Es una pena, hay que respetar, como a cada uno le gusta que respetan su himno y su bandera. La RFEF puede hacer poco", aseguró Larrea en una entrevista en el programa 'A diario' de Radio Marca.

El vasco cree que la exdirectiva del FC Barcelona María Elena Rort "tendrá sus razones" para solicitar al club azulgrana que no se presente a la final del 21 de abril ante el Sevilla por las detenciones a varios políticos catalanes y apuntó que, si se lo "piden", no tendría problemas en caso de ser elegido presidente en llevar a la selección a Barcelona. "Oficialmente no lo han pedido. El campo del Espanyol está deseando también albergar partidos de la selección", advirtió.

Sobre el torneo copero, descartó que sea una buena idea tener una sede fija para su final. "Creo que no, pero no se decide individualmente, se hace en Junta. Creo que este país no está acostumbrado, a no ser que haya una efeméride concreta", remarcó.

"El premio en la Copa del Rey es para las aficiones y no puede ser que les metas en Vigo siendo, por ejemplo, un Málaga-Zaragoza. Se tiene que escoger un campo bueno y equidistante y a precios asequibles, que soy partidario de bajarlos", añadió, dejando claro que estos precios de entradas, habitualmente altos, se deciden en una comisión mixta donde están "los clubes finalistas".

Del formato, a Larrea le gusta "uno mixto". "Quizá a partido único hasta cuartos. Se han hecho mil fórmulas y se debatirá. Está marcado hasta 2019, pero se puede cambiar, a mí tampoco me disgusta este formato", admitió.

Por otro lado, y tras la goleada de este martes a Argentina, reconoció que están "muy ilusionados" de cara al Mundial de Rusia, aunque sabe que "es muy difícil" ganarlo. "España sólo ha ganado uno en ciento y pico años, pero lo vamos a intentar", remarcó.

"Últimamente se han hecho excelentes partidos y ahora el problema es de Julen (Lopetegui) para escoger 23 porque es un plantel de primer nivel, pero él es justo e irán los que considere que son los mejores", añadió.

Larrea también alabó el trabajo del guipuzcoano, al que se quiere renovar. "Fernando (Hierro) será el que trate estas cuestiones, pero debería ser antes de la concentración para irnos todos tranquilos al Mundial", expresó.

Finalmente, en cuanto al arbitraje, el vasco dejaría "decidir" al estamento arbitral si quiere hacer declaraciones públicas a través de un portavoz, y espera que con el VAR haya "menos conflicto". "Llega a tiempo al fútbol español seguro y si no, se pone una equipo móvil", sentenció ante la cuestión de que no pueda estar a tiempo instalado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).