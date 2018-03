El 'bombazo' del Real Madrid para la portería tiene nombre de viejo conocido: no se descarta volver a por Kepa

Si la operación de Becker se complica, Kepa es 'accesible' por 80 millones

Zidane vetó el fichaje en invierno, pero no pondría pegas en verano

Kepa, portero del Athletic, ayer en el banquillo de la selección española. Imagen: EFE

Al Real Madrid se le han complicado los planes para reforzar su portería la próxima temporada. Courtois está descartado. De Gea no lo está al 100%, pero sí al 90%. Un panorama complejo que pone a Alisson Becker, brasileño de la Roma, como máximo favorito a reforzar la meta merengue, y que, a su vez, no descarta el que sería movimiento más inesperado del verano. La opción de reactivar el interés en Kepa Arrizabalaga no es descabellado en el Paseo de la Castellana.

El Real Madrid no fichó este invierno al portero del Athletic porque Zidane se opuso a su llegada. Hubo más factores que evitaron la llegada del joven internacional (su familia le pidió continuar en Bilbao, andaba lesionado...), pero por encima de todo la opinión del técnico fue vital. No quería generar tensiones en el vestuario. Crear mal rollos a propósito de Keylor Navas.

Así las cosas, Kepa decidió que se quedaba en San Mamés. Renovó su contrato, se puso uno de los sueldos más altos de la plantilla (casi 4 millones de euros) y también aumentó su cláusula. De 20 millones de euros a 80.

La subida es considerable, pero dentro de los precios que se manejan en el fútbol europeo, sigue siendo apetecible para cualquier gigante dispuestos a pagarlos. Y el Real Madrid podría permitírselo. Es más, el dinero que estarían dispuestos a pagar por Courtois o De Gea rondaba esa cifra. Jamás por encima de los 100 millones de euros que reclamaría el United por éste último.

El precio de Becker sería cercano a los 60 millones de euros, lo que facilitaría su incorporación por delante de Kepa, pero si la Roma se pusiera dura en la negociación (algo improbable, a Monchi le gusta vender para hacer caja), en el Bernabéu no se descarta la que sería sorpresa del verano.

Para entonces, para el verano, la postura de Zidane (confirmado por el club) sería diferente. Ahí, sí, aceptaría la llegada de nuevos futbolistas. Y Kepa sería bienvenido no sólo por su calidad, sino por su juventud y conexión con la parte española del vestuario.