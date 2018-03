Sergi Darder: "Que el Espanyol no entre en Europa tampoco es un fracaso"

28/03/2018 - 14:11

El jugador del RCD Espanyol Sergi Darder cree que el hecho de que el equipo no pueda entrar en competición europea a final de temporada no sería un "fracaso" y ha querido apuntar que el objetivo de Europa no era "real sino ilusionante" y que se marcan jugar la Liga Europa en un futuro a corto o medio plazo.

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

"Sabíamos que cogiendo una buena dinámica había equipo para llegar a Europa. Pero el hecho de que el equipo no entre en Europa tampoco es un fracaso como para considerar que se ha hecho una temporada nefasta si acabas octavo o noveno", apuntó Darder este miércoles en rueda de prensa.

En este sentido, añadió que la temporada no está siendo la esperada. "Desde que llegué vi en el club y en el presidente una ilusión de llegar a Europa lo más pronto posible, pero este año sabemos que hay equipos con presupuestos mayores que han cogido mejores dinámicas. Es un objetivo que debe ser no a demasiado largo plazo, pero no debe ser una obsesión porque si lo hacemos será peor para todos", comentó.

"Los objetivos que nos habíamos marcado, por mucho que fuera se hable de Europa, dentro del vestuario no se hacía, sí se hablaba quedar mejor que la pasada temporada y estar lo más arriba posible, de que si los equipos de arriba no estaban bien estar en esa zona o rozándola. No diría que no hemos estado a la altura, quedan 9 partidos y podemos corregirlo un poco", matizó al respecto.

El centrocampista recalcó que, estando en la decimocuarta posición, su objetivo es "mejorar". "Es cosa nuestra, el resto se está haciendo bien y somos nosotros los que tenemos que mejorar, somos capaces de hacerlo. A principios de temporada fuera se hablaba de Europa como objetivo prioritario, por nosotros era más un objetivo ilusionante que real", reconoció.

"¿Si corremos peligro de relajarnos? Entiendo la pregunta pero objetivos sí los hay, colectivos y personales. Estamos un poco lejos de donde nos gustaría estar, pero no significa que los objetivos no estén entre nosotros. Intentaremos corregir los errores que hemos hecho durante partidos de la primera y parte de la segunda vuelta y tratar de quedar lo más arriba posible", aseguró en este sentido.

Por otro lado, Darder afirmó que, cuando dejó Lyon para ir al Espanyol, sabía que iba a un club donde no iba a luchar por quedar segundo o primero. "Sabía dónde venía y estoy agradecido y contento, con ganas de mejorar personalmente y colectivamente, y todavía queda un margen de partidos bonito; el objetivo ambicioso, Europa, está lejos pero hay otros de bonitos que tenemos que tratar de cumplir", aceptó.