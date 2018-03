Koke: "LaLiga la tenemos muy difícil, casi imposible, pero tenemos esperanza"

Madrid, 28 mar (EFE).- El centrocampista del Atlético de Madrid Jorge 'Koke' Resurrección reconoció este miércoles que la lucha por el título de LaLiga, en el que son segundos a 11 puntos del líder Barcelona, la tienen "muy difícil, casi imposible", aunque "tienen esperanza", así como que quieren ganar el título de la Liga Europa.

"LaLiga sabemos que la tenemos muy difícil, casi imposible, pero tenemos esperanza. Tenemos que hacer los máximos puntos posibles. El Barcelona no ha perdido nada, tiene que perder cuatro y nosotros ganarlo todo", recordó Koke en un acto en Madrid.

El centrocampista vallecano, no obstante, afirmó que en el vestuario rojiblanco quieren "un título", el de la Liga Europa a la que llegaron tras ser eliminados en la fase de grupos de la Liga de Campeones, cuyo próximo rival es el Sporting de Portugal en cuartos de final.

"Queremos esa 'Europa League', en 'Champions' no estuvimos a la altura, y queremos compensar a la gente con esa Europa League y si la ganamos podremos disputar otra final, la de la Supercopa de Europa", añadió Koke, durante un coloquio sobre el valor de la cantera con los exjugadores Alfonso Pérez (Real Madrid, Betis), Óscar Fernández (Leganés) y Luis Gil (Sevilla, Elche).

Koke, formado en la cantera del Atlético desde los 6 años, reafirmó que su intención es continuar en el club rojiblanco hasta el final de su carrera profesional.

"Lo he dicho públicamente, siempre he sido aficionado del Atlético, desde los 6 añitos. Sería bonito acabar mi carrera en el Atlético. Sabemos que esto es fútbol, que pueden pasar mil cosas, que yo no esté en el nivel, o que el club no cuente conmigo, pero ojalá se cumpla el sueño de acabar mi carrera en el Atlético", comentó.

Tras el coloquio organizado por la cervecera Mahou en Madrid, Koke atendió a los periodistas y añadió que seguirán "luchando por LaLiga" porque "no hay nada decidido", así como reafirmó su objetivo de ganar la Liga Europa.

"Tenemos que ir despacito porque tenemos una eliminatoria complicada, pero el sueño es ganar un título y darle una alegría a la afición", agregó el centrocampista rojiblanco.

La actualidad del club rojiblanco pasa por las lesiones de jugadores importantes en los partidos internacionales, como el uruguayo José María Giménez, que sufrió un golpe en China ante Gales; o Diego Costa, que ayer se dio un golpe al marcar el primer gol español ante Argentina.

"No nos gusta que haya gente lesionada, pero hablamos del valor de la cantera, viene gente buena de abajo y los que estaremos trataremos de hacerlo bien", comentó sobre este asunto Koke.

Las lesiones provocan que a día de hoy el Atlético solo tenga catorce jugadores disponibles de la primera plantilla para jugar, aunque Koke confía en que puedan concluir bien la temporada gracias al "grandísimo nivel" de sus integrantes.

"Siempre hemos tenido una plantilla corta, este año ha sido el que más amplia hemos tenido y al final corta pero de grandísimo nivel. Trabajar y seguro que podemos acabar bien la temporada", sentenció.

Respecto a su compañero francés Antoine Griezmann, cuya continuidad la próxima temporada está en entredicho por el interés de clubes como el Barcelona, Koke dijo que para él su compromiso con el Atlético es "importante" pero en el caso de cada compañero habrá que preguntárselo a él, aunque al francés sí le ve "comprometido".

"Yo siempre he dicho que Antoine está comprometido, y no solo él, todos. El que no ha querido estar en el club ha pedido marcharse y se ha marchado. De momento está con nosotros, tiene contrato y va a continuar", finalizó.