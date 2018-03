Alfonso: "La selección está a un nivel muy alto, ojalá siga así"

Madrid, 28 mar (EFE).- El exfutbolista internacional Alfonso Pérez, delantero de la selección española entre los años 1992 y 2000, aseguró a EFE que el combinado español, que el martes derrotó a Argentina por 6-1 en un amistoso, está "a un nivel muy alto" y deseó que siga así en el Mundial de Rusia 2018.

"Me parece que la selección está a un nivel muy alto y ojalá siga de cada al Mundial, donde queremos llevarnos la alegría de poder ganarlo", declaró a EFE el que fuera internacional en la Eurocopa de Inglaterra 1996, el Mundial de Francia 1998 y la Eurocopa de Bélgica y Holanda 2000.

"Se ganó a una gran selección, aunque faltaban buenos jugadores. Ha habido mucha repercusión cuando se ha visto que España marcaba seis goles a Argentina. Aunque sea sin Messi, al fútbol argentino no es fácil meterle seis goles", añadió Alfonso, que conversó con EFE tras participar en un foro sobre fútbol y cantera.

No obstante, el delantero madrileño quiso rebajar la euforia, ya que un Mundial cuenta con las mejores selecciones y no es fácil, aunque la situación de nuestra selección ha cambiado mucho en las últimas grandes citas con los triunfos en el Mundial de 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012.

"En su momento teníamos la cruz de que no pasábamos de cuartos y no ganábamos, siempre nos daban como favorita y nunca pasábamos. El aficionado ha visto que esto ha evolucionado y aunque nos tienen malacostumbrados la gente es precavida, los medios tenéis que ser precavidos. Hay que tener los pies en el suelo y no pecar de euforia", advirtió.

Para el exjugador, las favoritas en Rusia serán "las de siempre", entre ellas Brasil, Alemania, Argentina y España; un grupo al que añadió a Bélgica como posible revelación. "En la final, seguro que estarán uno o dos de estos equipos", apostó.

Alfonso no quiso decantarse por quién será el delantero titular n la escuadra que dirige Julen Lopetegui, ya que para él tanto Diego Costa como Álvaro Morata o Iago Aspas son "buenas opciones", y dependerá de la situación y del rival.

"Costa es un jugador que va a desesperar a las defensas, que va a crear espacios, aguantar el balón, provocar faltas. Es otro perfil, también es goleador. Está en forma, enchufado, lo importante es que lleguen todos en perfectas condiciones par que el míster pueda contar con todos ellos", añadió.

Alfonso, autor de 11 goles en 38 partidos con la selección, cree que Lopetegui tendrá "una papeleta difícil" para hacer la lista definitiva, no solo en la delantera, sino en todas las posiciones.

El que fuera delantero del Real Madrid, el Betis y el Barcelona, además del Olympique de Marsella, alabó al madridista Francisco Alarcón 'Isco', autor de tres goles ayer en el Wanda Metropolitano.

"Me parece un grandísimo jugador, es un jugador que ha mejorado mucho a nivel defensivo. Se le ve que cada vez está más comprometido, no solo en la selección sino en el Real Madrid, y eso es importante para agrandar más a Isco, que a mí me gusta mucho", destacó.

Sobre su menor participación en el Real Madrid, Alfonso reconoció que el técnico francés Zinediene Zidane lo tiene "complicado" a la hora de elegir las alineaciones, pero recordó que durante una temporada tan larga hay "rotaciones" y "minutos para todos".