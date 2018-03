Achraf: "Yo siempre me veo jugando en el Real Madrid"

Casablanca, 29 mar (EFE).- Achraf Hakimi, lateral marroquí del Real Madrid, aseguró en una charla con EFE que "siempre" se ve jugando en el Real Madrid, ya que es "madridista de toda la vida" y espera seguir en el club blanco "por muchos años más".

"Soy joven y estoy aquí y en el Madrid para aprender, y sé que con la selección mi rol es más continuo", explicó el canterano en Casablanca durante el parón internacional, en el que su selección se impuso por 2-0 a Uzbekistán.

En la aplastante victoria de España sobre Argentina (6-1) en la nueva casa del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano, Isco, compañero de Achraf en el Real Madrid, anotó tres goles, su primer triplete con la absoluta, ante lo que el defensor marroquí afirmó haberse alegrado mucho, ya que "es un gran jugador y se lo merece".

No obstante, y entre risas, añadió que espera que cuando Marruecos y España se crucen el próximo 25 de junio en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Rusia, Isco "no marque tres goles y no tenga su día".

Además de España, Marruecos, que consiguió la clasificación para el Mundial 20 años después de su última participación, en Francia 1998, tendrá que verse las caras con Irán (15 de junio) y con Portugal (20 de junio).

Precisamente Achraf comparte vestuario con la estrella de Portugal, Cristiano Ronaldo, y aunque el defensor mantuvo que ahora están centrados en lo que resta de temporada, sí que explicó que cuando se sortearon los grupos hubo bromas sobre ello.

"A veces bromeamos sobre eso, pero estamos tranquilos, ya que todavía queda de cara al Mundial y ahora estamos concentrados en el final de temporada", destacó.

Achraf Hakimi saltó al primer equipo previo paso por las categorías inferiores del club de Chamartín y tras haber estado la campaña pasada en el Real Madrid Castilla, jugando en Segunda División B.

Este año, a las órdenes de Zinedine Zidane, ha disputado 14 partidos en todas las competiciones, teniendo una importante presencia, sobre todo, en la Copa del Rey, con cinco encuentros a sus espaldas. Con esa experiencia como canterano, Achraf no dudó en señalar a Dani Carvajal como su máxima referencia en el club blanco, gracias a identificarse con él al ser ambos jugadores criados en 'La fábrica'.

"Para mí es un ejemplo a seguir porque es un canterano como yo. Ha pasado por las categorías inferiores y de momento es el lateral titular y el mejor lateral. Intento fijarme en todo lo que hace y, sobre todo, me encanta cómo juega", relató.

Manuel Sánchez Gómez