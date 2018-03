Lucas Pérez: "Tenemos la necesidad sacar los 3 puntos en el Wanda para cambiar el rumo y la moral"

29/03/2018 - 13:38

El jugador del Deportivo de La Coruña Lucas Pérez ha asegurado que acudirán este domingo al Wanda Metropolitano a jugar contra el Atlético de Madrid, en la jornada 30 de LaLiga Santander, con la "necesidad" de tener que ganar y con la "rabia" de no haber podido ganar ninguno de los tres últimos partidos en Riazor.

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

"Vamos a tener un rival muy complicado en su campo, donde es muy difícil puntar. Lo que más rabia da es no haber sacado ninguno de los tres puntos de estos últimos partidos en casa. Eso es lo que nos da rabia. Tenemos la necesidad de ir al Wanda a sacar los 3 puntos", manifestó este jueves Lucas Pérez en rueda de prensa.

El Deportivo, 20º en la tabla y a 7 puntos de la salvación, ha empatado contra el RCD Espanyol (0-0), Eibar (1-1) y Las Palmas (1-1) en sus últimos tres partidos en casa, además de perder en Girona (2-0) o en Getafe (3-0), en una situación agraviada por el hecho de no ganar desde la jornada 15, ante el Leganés (1-0), el pasado 9 de diciembre de 2017.

"A nivel anímico una victoria nos vendría muy bien para levantarnos todos y para coger mucha más confianza para la recta final. Necesitamos una victoria para cambiar el rumbo. Una victoria para la moral, para la gente, para ver que nos sale el trabajo. En un grupo de tantos beneficia y eso es lo que necesitamos", se sinceró.

El gallego cree, además, que la situación no es insalvable. "No es la primera vez que los equipos que estaban más muertos se levantan, resurgen y salen de ahí. No es la primera vez que los últimos equipos de 8 partidos ganan 5 y salen. Tenemos la esperanza, la ilusión y las ganas de salir de ahí. Eso lo tenemos intacto pero necesitamos anímicamente un buen resultado", recalcó.

Tampoco mira qué hace el Levante, equipo que ahora mismo marca la permanencia y que tienen a 7 puntos. "Cuando salto al campo no pienso si el Levante ha ganado, empatado o algo por el estilo. Cuando salto al campo me olvido de todo, lo que me preocupa es ganar para sacar los 3 puntos. Da igual si el Levante pierde, gane o empate. Si nosotros no hacemos nuestro trabajo, no sirve de nada", explicó.

"Veo a Seedorf con la misma ilusión del primer día que vino, con las mismas ganas de trabajo. Sabe el potencial que tenemos y lógicamente está triste y desilusionado porque no le salen las cosas a todos. El empeño y el trabajo, nos lo recuerda todos los días, lo tenemos", comentó sobre cómo ve a su técnico, que de momento está lejos de poder reconducir la situación.

No obstante, Lucas Pérez aseguró que los jugadores también están "desilusionados", pero con ganas de que las cosas salgan bien. "Venimos con ese sentimiento que nos llegue una victoria para intentar cambiar el rumbo. Nosotros lo seguimos intentando día a día. No conozco otra manera de hacerlo que con esfuerzo, con trabajo, con ganas", manifestó.

Y es que de momento reconoció que se va "jodido" para casa cuando no le salen "las cosas". "No quiero ver ni a mi familia, ni a mis amigos. Quiero estar solo. Lo que le pasa a todos los jugadores del mundo. No conozco a ningún jugador que después de perder se vaya contento. Nos vamos todos fastidiados", confesó.