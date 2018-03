Montella: "Espero que Messi descanse para el martes"

29/03/2018 - 16:43

El entrenador del Sevilla FC, Vincenzo Montella, ha manifestado este jueves su deseo de que Leo Messi, que arrastra una sobrecarga muscular, pueda descansar en el partido que les medirá el sábado al FC Barcelona en la jornada 30 de LaLiga Santander y se guarde las fuerzas para la Roma, en la 'Champions', aunque no le "sorprendería si juega".

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

"Esperemos que Messi descanse para el partido del martes, aunque no me sorprendería si juega, es un rival al que verle jugar es bonito, tiene unas condiciones increíbles", destacó Montella en rueda de prensa del '10' blaugrana.

Messi no pudo jugar con Argentina los amistosos contra Italia ni España, cuando la albiceleste perdió por goleada (6-1) en el Wanda Metropolitano de Madrid, debido a una sobrecarga muscular en los aductores, si bien este jueves ya hizo parte del entrenamiento con el grupo y podría estar en condiciones de jugar en el Sánchez-Pizjuán.

Sobre este importante partido, Montella aseguró que no variará sus planes pese a recibir al líder. "Jugaremos a nuestra manera, con nuestras características, si cambiamos nuestra forma de jugar nos podemos volver locos", comentó.

"Intentaremos tener la posesión del balón lo máximo posible, si la tienen ellos va a ser más complicado para nosotros", reconoció al respecto el técnico italiano que cree que para ganar al Barça, más allá de en sus tácticas, confiará y tendrá fe en Dios. "Sí, he ido a conocer la Semana Santa de Sevilla y ha sido una experiencia bellísima. Era la primera vez para mí y es algo espectacular, muy sagrado y muy bonito. Tanto que hoy voy también y si puedo iré el sábado", apuntó sobre estos días tan celebrados en la ciudad.

Al no poder contar con Pablo Sarabia, expulsado en el último partido, intentará encontrar una alternativa en ataque. "Buscaremos otro jugador de otras características, porque con las mismas no tenemos, pero es algo que no me preocupa", admitió, mostrándose optimista de cara a contar con Layún, que llegará este jueves por la tarde, y dudoso sobre Corchia, que está "algo menos" bien.

Por otro lado, Montella negó que haya sito tentado por la selección italiana. "No, ahora no existe esa posibilidad por diferentes razones. Primero, porque estoy muy bien aquí y tengo aquí puesta mi cabeza. Segundo porque no he tenido contacto alguno con Italia", aseveró.

"Y tercero, porque para ser seleccionador necesitas tener el pelo blanco, y ahora mismo tengo muy poco. Es un sueño para todo el mundo, tanto para jugadores como para entrenadores, pero ahora mismo soy demasiado joven para ello", bromeó al respecto el técnico hispalense.