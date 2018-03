Unzué: "El día a día de Aspas con el equipo es de gran nivel y sabe que eso le da la posibilidad de ir a Rusia"

29/03/2018 - 17:39

El entrenador del Celta, Juan Carlos Unzué, recalcó que "aún no es nada definitivo" respecto a las opciones del equipo de entrar en puestos europeos, objetivo que está a seis puntos, pero que tienen "más necesidad" de sacar el triunfo en San Mamés este sábado, mientras que aprovechó la ocasión para elogiar a Iago Aspas, cuyo "día a día es de gran nivel" y eso es lo que le dará "la oportunidad" de ir al Mundial.

"Aún no es nada definitivo, ni que perdamos ni que ganemos, pero es cierto que cada vez queda menos y que cuando empatas o pierdes la sensación de necesidad por los puntos que nos llevan los rivales se hace un poco mayor. Espero que esa ventaja sea menor o al menos mantenerla como mínimo con una victoria en Bilbao", señaló Unzué este jueves en rueda de prensa.

El navarro dejó claro que el empate sin goles ante el Málaga de antes del parón "es historia ya". "La realidad es que estamos un poco más lejos de nuestro objetivo y con ese último empate tenemos más necesidad de sacar los tres puntos en Bilbao", comentó.

El partido llega tras el último parón internacional del que todos sus jugadores "han llegado en buenas condiciones físicas y todos contentos", en especial un Iago Aspas que "aunque no ha jugado demasiado su efectividad y su rendimiento difícilmente puede ser mejor".

En este sentido, deseó que "ojalá" que Julen Lopetegui "sienta" que el de Moaña debe estar en la lista muy grande, aunque "la competencia es muy grande". "Ya tiene mucho mérito que esté creando esas dudas. Es nuestro jugador más importante y si va al Mundial va a ser bueno para nosotros", apuntó.

"Sus oportunidades las está aprovechando muy bien y lo más importante es que su día a día con el equipo es de gran nivel y eso es lo que le va a dar la posibilidad y él lo sabe", sentenció del '10' céltico.

En cuanto al partido en San Mamés, Unzué puntualizó que Daniel Wass, "en principio", recibirá este viernes "el alta" y "la sensación es que está al cien por cien recuperado de su problema". "No sabemos si está para 90 minutos", añadió, confirmando también que tienen que "esperar hasta el viernes porque ha tenido días mejores y días peores", aclaró.

Sobre la no titularidad de Pione Sisto, dejó claro que el internacional "tampoco" le preguntó cuando le "ponía". "No puedes estar dando explicaciones a todo el mundo. Lo importante es que todos tengan actitud para seguir peleando y para hacer fuerte al grupo para que este pueda mejorar. Con Pione no tengo ninguna queja", zanjó.

Para la visita a San Mamés, consideró que tiene "alguna duda" de como va a jugar el Athletic porque tiene "alternativas en el juego". "Depende un poco de inicio los que alinee el 'Kuko' porque no es lo mismo que juegue con Williams de punta o con Raúl García y Aduriz", opinó.

Además, el exportero recordó que el "público siempre les da ese puntito extra en cuanto a actitud" y que "si le dejas jugar y llevar la pelota en condiciones a tres cuartos, lo va a hacer con éxito". "No les podemos dejar jugar con demasiada facilidad, tenemos que hacer un partido lo máximo posible en campo rival", puntualizó.