Garitano: "No nos vamos a dejar llevar"

Madrid, 30 mar (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, aseguró en la rueda de prensa previa al choque ante el Valencia en Butarque que su equipo no se dejará llevar en el tramo final de la temporada, pese a que tiene la permanencia en la máxima categoría del fútbol español ya casi asegurada.

"No nos vamos a dejar llevar, no nos podemos dejar llevar. Somos el Leganés, estamos en Primera. Jugamos contra el Valencia, luego será el Barcelona... de los mejores equipos del mundo. Vamos a ver si somos capaces de dar un salto más y competir con esta gente. Ante el Sevilla estuvimos bien y ahora viene el Valencia", dijo.

"Estos equipos no van a preguntar si nos dejamos o no, nos pasarán por encima si no estamos bien. Vamos a intentar poder plantarle cara al Valencia y competir con ellos. El Valencia a día de hoy esta fortísimo, viene de ganar seis de los últimos siete partidos y de pasar por encima de casi todos este último mes. Todo eso nos tiene que incentivar a todos para decir, vamos a por ello", comentó.

En la misma línea explicó: "Estamos en Primera. Si dejas de estar motivado en cualquier partido de Primera no tendríamos derecho ni de estar aquí. Quedan rivales como el Valencia, que nos van a exigir una barbaridad, y vamos a ver si somos capaces de competir contra esa gente".

"Todos nos jugamos muchísimo en este tramo final y cada partido para nosotros es una final. Es el tramo más importante de la temporada. El último mes y medio, desde Semana Santa, es fundamental. Como grupo e individualmente nos jugamos muchísimo", añadió.

Los blanquiazules han perdido los cinco enfrentamientos previos contra su rival: "Es muy buena señal que llevemos tantos partidos jugados contra el Valencia porque significa que estamos peleando con los mejores. Es difícil y complicado, estamos hablando de grandes equipos".

"El año pasado no estaban bien y aún así fueron muy superiores... imagínate este, vienen como un tiro. Poder competir con esos equipos en casa está bien. Vamos a ver qué nivel damos individualmente y como equipo. Hay que competir muy bien para poder tener alguna opción. Vamos a ir a por ello", agregó.

En cuanto a la situación de su equipo, manifestó: "Venimos de una victoria, de descansar el pasado fin de semana con la alegría de los tres puntos del Sevilla y preparando la semana con tranquilidad para intentar jugar un gran partido contra un rival increíblemente fuerte a día de hoy".

Por otro lado no quiso hablar de su futuro y de si se sabrá antes de que termine la temporada: "Podría ser, pero primero vamos a seguir compitiendo. Nos quedan nueve partidos increíblemente complicados. La permanencia aún no es matemática y, a partir de ahí, iremos hablando. Con tranquilidad".

"Nos centramos en este recorrido de acabar la temporada, con rivales muy fuertes y bonitos para disfrutar y competir. Pensamos únicamente en el siguiente partido, que es el Valencia. Lo demás, vendrá cuando tenga que venir".

Asimismo, salió al paso de unas declaraciones de su futbolista Tito en las que este opinaba que Garitano se iría a final de curso: "Yo me veo aquí, aquí estoy y aquí voy a seguir peleando hasta el final. Es la única sensación que tengo".

"Me centro en llegar, en competir, en preparar los partidos. Todo lo demás no me interesa", indicó también ante los medios de comunicación cuando le volvieron a cuestionar acerca de su decisión.