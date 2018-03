(Previa) El Girona busca Europa ante el renacido Levante y el Athletic apura sus opciones

30/03/2018 - 14:26

El Girona intentará aprovechar este sábado su fortaleza en casa para y una posible derrota del Sevilla ante el líder FC Barcelona para sumar tres puntos que le sitúen en puestos de acceso a competición europea, aunque para ello deberá batir a un renacido y necesitado Levante, mientras que el Athletic Club apurará sus opciones en su duelo directo con un Celta que tampoco tiene excesivo margen de fallo.

En Montilivi (13.00 horas) se abrirá esta trigésima jornada de LaLiga Santander con un duelo entre dos los ascendidos la pasada campaña y que están viviendo una temporada diferente, con el Girona peleando por Europa en su primer año en la élite y el Levante luchando por no descender.

El conjunto de Pablo Machín está dejando muy buena imagen y no renuncia a hacer historia conquistando una de las plazas europeas. Séptimo clasificado, posición que le podría dar el billete a la Liga Europa, a dos puntos del Sevilla y empatado con el Betis, querrá hacer valer su actual fortaleza en su estadio, donde ha ganado sus seis últimos partidos y sin encajar ni un solo gol. El año pasado se impuso en su choque en LaLiga 1/2/3 (2-1).

Por su parte, el Levante no puede sonreír tanto, aunque se marchó al parón con bastante alivio tras encadenar dos triunfos consecutivos ante Getafe y Eibar tras la llegada de Paco López al banquillo en lugar de Juan Ramón López Muñiz que le dejan seis puntos por encima del descenso que marca Las Palmas. Este recibe al Real Madrid, por lo que sumar en Montilivi, con el conjunto grancanario visitando la semana que viene el Ciutat de València, podría ser clave para las esperanzas 'granotas'.

Bono podría dejar su puesto en la portería a Iraizoz por sus molestias y Aday Benítez se perfila como sustituto del sancionado colombiano Johan Mójica en un Girona que tiene a un Stuani, ex del Levante, inspirado (17 goles), mientras que Pedro López reemplazará al lesionado Antonio Luna en el Levante, aunque parece que será Coke Andújar el que juegue por la izquierda.

Por su parte, en San Mamés (16.15 horas) se vivirá el duelo entre el Athletic Club, decimotercero con 35 puntos, y el Celta, noveno con 39, dos equipos que aspiraban al iniciar la temporada a estar en competición europea el año que viene.

El objetivo está lejano para los de José Ángel Ziganda, que están a ocho puntos de la séptima plaza, la que ve más factible de alcanzar dada su irregularidad que le está impidiendo estar más cerca. Tras el parón, el conjunto vasco, ya sin Liga Europa de por medio, intentará centrar todos sus esfuerzos en el torneo doméstico donde afronta ahora un calendario exigente.

El Athletic seguirá con la baja de Mikel Rico en un once al que espera volver Williams y Ziganda no descartó que Muniain, lesionado en septiembre, pudiese volver a tener minutos para intentar comenzar esta mejora 'blindando' su estadio, un feudo que desde su retorno a Primera para la campaña 2012-2013 no se le ha dado nada bien al Celta, que no ha ganado en sus cinco visitas, arañando tan sólo un empate en la 2014-15. La última victoria celeste en San Mamés fue en octubre de 2006.

El equipo vigués está más cerca de Europa, a seis puntos del Sevilla, y espera que este parón le haya ayudado a mejorar su ánimo después de dos jornadas sin ganar ni marcar y en busca de frenar una mala racha de cuatro derrotas seguidas lejos de Balaídos.

Juan Carlos Unzué espera que el descanso haya ayudado a Daniel Wass, con una hernia discal lumbar, a estar listo, mientras que podría apostar por un tridente formado por Emre Mor, Maxi Gómez y un Iago Aspas reforzado por anotar con la selección ante Argentina tras cuatro jornadas sin marcar.

--HORARIOS DE LA JORNADA.

-Sábado 31.

Girona - Levante. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 13:00.

Athletic Club - Celta Vigo. Del Cerro Grande (C.Madrileño)16:15.

Las Palmas - Real Madrid. González Fuertes (C.Asturiano) 18:30.

Sevilla - Barcelona. González González (C.Castellano-leonés) 20:45.

-Domingo 1.

Espanyol - Alavés. Iglesias Villanueva (C.Gallego) 12:00.

Leganés - Valencia. Melero López (C.Andaluz) 16:15.

Eibar - Real Sociedad. Sánchez Martínez (C.Murciano)18:30.

Málaga - Villarreal. Álvarez Izquierdo (C.Catalán) 18:30.

Atlético - Deportivo. Trujillo Suárez (C.Tinerfeño) 20:45.

-Lunes 2.

Getafe - Real Betis. Undiano Mallenco (C.Navarro)21:00.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPOSPTSPJPG PE PPGFGC.

1. FC Barcelona 752923607413.

2. Atlético de Madrid 642919734914.

3. Real Madrid CF602918657333.

4. Valencia CF592918565731.

5. Villarreal CF 472914510 4033.

6. Sevilla FC 452914312 3744.

7. Girona FC 432912710 4342.

8. Real Betis 432913412 4953.

9. Getafe CF 392910910 3527.

10. RC Celta de Vigo392911612 4542.

11. SD Eibar 392911612 3643.

12. CD Leganés362910613 2535.

13. Athletic Club352981110 2933.

14. RCD Espanyol 352981110 2637.

15. Real Sociedad33299 614 5152.

16. Deportivo Alavés312910118 2645.

17. Levante UD272951212 2543.

18. UD Las Palmas21295 618 2158.

19. RC Deportivo de La Coruña20294 817 2660.

20. Málaga CF 14293 521 1645.