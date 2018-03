Jémez: "Tenemos que salir a ganar, y si tenemos que tomar riesgos, los tomaremos"

30/03/2018 - 15:48

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, ha asegurado que ante el Real Madrid, al que se enfrentarán este sábado en el Estadio de Gran Canaria (18.30 horas), sólo les vale "ganar", ya que "empate a empate" no les llegará para remontar la desventaja ante el Levante y salir de los puestos de descenso, y si para ello deben asumir "riesgos", lo harán.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"Te paras a pensar y piensas que un punto a lo mejor es bueno; estamos en una situación en la que los puntos aislados no nos valen prácticamente para nada. Tenemos que salir a ganar, si tenemos que tomar riesgos, los tomaremos y si perdemos, lo perderemos yendo a ganar. Ha habido varios partidos desde que estoy aquí, y esa es mi máxima tristeza, en los que nos hemos ido del campo sin dar la sensación de que podíamos ganar aunque estuviésemos jugando siete días al fútbol", declaró en rueda de prensa.

Además, el preparador andaluz considera que un empate ante los de Zinédine Zidane no se podría tomar como el conseguido ante el FC Barcelona porque ahora no tienen apenas margen. "El haber hecho un gran partido contra el Barça te da la confianza de pensar que si le sacaste un punto también se lo puedes sacar al Real Madrid. Son partidos diferentes. Aunque todo el mundo daría el empate por bueno, no es bueno; en otra situación distinta sería la leche, para hacer una fiesta, pero en esta no sería para dar saltos de alegría", subrayó.

"En nueve partidos tenemos que sacar seis puntos mínimo al Levante, y empate a empate no se los sacamos. Necesitamos ganar partidos, y el más inmediato que tenemos es el Real Madrid. Todo lo que no sea ganar no nos puede dejar satisfechos", continuó.

Para ello, deberán afrontar el choque con la "confianza" que les da "haber trabajado bien durante estas dos últimas semanas". "Tenemos varias posibilidades. Creo que hicimos un gran partido a nivel defensivo y sigo esperando ese gran partido defensivo que todavía no he visto de mi equipo, pero si no somos capaces de atacar mejor difícilmente vamos a ganar al Real Madrid", afirmó.

Por otra parte, Jémez considera que los madridistas harán rotaciones de cara al duelo del martes ante la Juventus, aunque eso no les hará menos competitivos. "Sabemos que para este partido, por la importancia que tiene el del martes de 'Champions', seguramente el Madrid va a reservar jugadores", aseveró, reiterando que no tiene "ninguna duda" de que saldrán a ganar.

"Es verdad que tienen un partido importante, que en Liga lo tienen muy, muy, muy difícil si quieren quitarle la Liga al Barça y que todos sus esfuerzos van a ir encaminados a ser otra vez campeón de Europa, pero eso no quiere decir que vayan a venir y no vayan a ganar. Cada uno mira por sus intereses, nosotros tenemos que mirar los nuestros, y ellos van a sacar un equipo con el cual estoy convencido de que van a venir a ganar; no creo que Zidane vaya a poner un equipo con el que crea que va a perder. Cualquier equipo que saque el Madrid es un equipo capaz de llevarse por delante a cualquiera", continuó.

Sobre la situación en la tabla del equipo aseguró que sólo les queda "ganar y esperar que el Levante falle". "La cosa ha cambiado mucho en estas dos semanas, no nos quita ni un ápice de ilusión ni esperanza. Sabemos que el partido contra ellos va a ser muy importante, pero estamos obligados a ganar, recortar puntos. No nos puede doler o alegrar lo que haga el Levante", expuso.

"Todo lo que sea hablar de cuentas es hablar de hipótesis. No sé ahora mismo los puntos que vamos a necesitar para salvarnos, dependerá de muchas cosas, de si el Levante sigue ganando, de si nosotros seguimos ganando... Ahora hay una dinámica nueva", señaló.

En otro orden de cosas, habló de Isco Alarcón tras su 'hat-trick' con España y sus pocos minutos en el cuadro madridista. "Yo me descojono. Isco es un grandísimo jugador, pero dime uno en el Madrid que no sea un grandísimo jugador. A veces oigo que qué problema tiene Zidane, que si pone a Kroos, a Modric, a Isco... Dame ese problema a mí, me haces el tío más feliz del mundo", bromeó.

"Si se merece más minutos o no lo tiene que valorar su entrenador. Si va a la selección y luego no juega en el Madrid será porque los que están serán, como mínimo, igual de buenos que él. Bendito problema. Los que vivimos en otra realidad no entendemos muy bien estas situaciones", prosiguió.

Por último, Jémez confirmó que ha recuperado tanto a Jairo como a Dani Castellano, que "están para competir" aunque el segundo no ha entrado aún en la lista, y explicó por qué no ha convocado a Tana. "Intento llevar a los que creo que están en el mejor momento y he tomado la decisión de no llevarle", manifestó.