Previa del Sevilla FC - FC Barcelona

30/03/2018 - 18:33

Messi siembra la duda antes del duelo en el Pizjuán

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El Sevilla FC recibe este sábado al FC Barcelona en el Ramón Sánchez Pizjuán --20.45 horas/Movistar Partidazo-- en la jornada 30 de LaLiga Santander, un duelo que podría ser la antesala de la final de la Copa del Rey pero en el que hay mucho en juego, tanto para un Sevilla sin margen de error por los puestos europeos y como para un Barça que, con la duda de Messi, debe fortalecer el liderato.

La final copera del próximo 21 de abril en el Wanda Metropolitano está ya cerca pero este pulso no es ninguna prueba para esa cita, sino que ambos conjuntos necesitan ganar para reforzarse en sus respectivos objetivos; la Liga Europa para el Sevilla de Vincenzo Montella y el título para el Barça de Ernesto Valverde.

Mientras que el Sevilla FC marcha sexto en la tabla, pero con Girona FC y Real Betis al acecho a sólo 2 puntos, el Barça tiene de nuevo un cómodo colchón de 11 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, su inmediato perseguidor. Los hispalenses, más necesitados, tendrán a su público a favor pero también esa presión extra de saber que, en caso de perder, podría perder la plaza europea en esta jornada.

El Leganés y el Valencia han tumbado al Sevilla en las dos últimas jornadas ligueras, ocupados estos en eliminar al Manchester United en los octavos de final de la Liga de Campeones. El cruce de cuartos contra el Bayern de Múnich tendrá la ida en Sevilla el martes, así que esta vez no será el Barça el único que tendrá en el horizonte la 'Champions', pues juega el miércoles contra la Roma en el Camp Nou.

Y a quien querría ver jugar Vincenzo Montella contra la Roma pero no contra su equipo es a Leo Messi, que ahora mismo es duda. El blaugrana no pudo jugar los partidos amistoso de Argentina contra Italia y España en este último parón internacional debido a una sobrecarga muscular en los aductores de la que todavía se recupera.

Valverde no despejó dudas en la previa, a la espera del último entrenamiento, pero dejó claro que no piensa forzar a un jugador clave sin olvidar que el duelo de Champions no tiene el margen de maniobra de un sólido líder liguero. "La acumulación de partidos juega en contra de arriesgar", afirmó.

EL 'VIRUS FIFA' ATACA DE NUEVO

Lucas Digne ha sido la peor noticia en cuanto a 'virus FIFA'. El francés estará unas tres semanas de baja debido a una lesión en el recto anterior del muslo izquierdo, en una baja que se añade a la de Sergio Busquets. También está pendiente de su enfermería Montella, pues Sébastien Corchia está pendiente de un hilo en cuanto a poder jugar.

Sí podrá estar el defensa mexicano Miguel Layún, pese a incorporarse al equipo el jueves por la tarde, así como Jesús Navas. Con Pablo Sarabia sancionado, al haber sido expulsado en la derrota frente al Leganés (2-1) de la última jornada en Butarque, Montella deberá encontrar una alternativa en ataque para suplir al buen momento de forma del español, que podría ser Joaquín Correa o el propio Jesús Navas.

En el partido de la primera vuelta los blaugranas se impusieron en el Camp Nou (2-1) con un doblete de Paco Alcácer que neutralizó el empate provisional logrado por Guido Pizarro. Aquel Sevilla de Eduardo Berizzo ha cambiado, y la nueva versión de Montella, ya instaurada, hace prever un duelo igualado e imprevisible.

Antes del parón internacional, el Barça llevaba acumulados cuatro partidos seguidos ganando, entre LaLiga y la 'Champions', y confía en que ese descanso no se les haya tirado en contra, más allá de que Messi pueda o no jugar. En la última jornada ganaron al Athletic Club en casa y antes venían de ganar en Málaga, pero la anterior salida se saldó con empate en Las Palmas, así que quieren volver a vencer a domicilio.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

SEVILLA FC: Sergio Rico; Layún, Mercado, Lenglet, Escudero; Navas, N'Zonzi, Banega, Correa; Vázquez y Muriel.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Paulinho, Coutinho; Dembélé, Messi y Luis Suárez.

--ÁRBITRO: González González (C.Castellano-Leonés).

--ESTADIO: Ramón Sánchez Pizjuán.

--HORA: 20.45/Movistar Partidazo.