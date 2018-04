Valverde y las dudas por Messi: "La acumulación de partidos juega en contra de arriesgar"

30/03/2018 - 23:59

El técnico del FC Barcelona, Ernesto Valverde, dejó claro que los tres puntos este sábado ante el Sevilla "supondría muchísimo" para el título en LaLiga Santander, pero a su vez reconoció la atención desviada hacia el duelo la próxima semana ante la Roma en Liga de Campeones, una "acumulación de partidos" que le podría inclinar a reservar a un Leo Messi al que tienen que "cuidar".

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El estado físico de un Messi que no disputó ni un minuto con Argentina en los recientes dos amistosos de su selección centró la rueda de prensa previa al regreso liguero del líder. "Tenemos que esperar al día de hoy. Todavía no hemos entrenados y le estamos cuidando de la misma manera que le cuidaron en la selección porque tenía alguna pequeña molestia", afirmó.

"Lo tenemos que tener en cuenta para que eso no conlleve a una rotura muscular que es mucho más grave. Vamos a espera a ver cómo termina el entrenamiento. Me gustaría no tener ningún jugador con molestias, pero los jugadores están acostumbrados durante la temporada a soportar algún tipo de problema de este tipo", añadió, dejando claro eso sí que el jugador está "perfecto" en lo anímico, pese a la derrota argentina 6-1 ante España.

"Le veo muy bien, tranquilo. Ayer estuvimos hablando un poco. Él está bien, a todo el mundo le gusta ganar. Todos estamos acostumbrados a soportar las críticas. Nada especial. Le veo perfecto desde el punto de vista anímico", apuntó.

Además, el técnico azulgrana reconoció que la presencia en la alineación de Messi también estaría condicionada a un choque vital, ida de cuartos de final de la 'Champions', el próximo miércoles. "Nos planteamos el partido de mañana de una manera aislando del partido del miércoles, pero siempre tienes que tener un plan a medio plazo. La acumulación de partidos juega un poco en contra de tener que arriesgar con un jugador. Yo lo quiero aislar pero la cabeza da para mucho y tienes que pensar en el otro", reconoció.

Con esa acumulación de minutos de Piqué, Alba o Iniesta, más la lesión de un Busquets que confía "esté para la Roma", el técnico culé negó que la preocupación para este tramo decisivo de la temporada sea con el aspecto físico. "Estamos en este momento en el que todos queríamos estar. Claro que creo que tenemos gente suficiente para afrontar este tramo final. Lo importante ahora es la mentalidad que tengas. Llegar con posibilidades en los tres frentes te da energía suficiente para afrontarlo todo bien. Lo que no quieres tener es hándicap físico pero los vamos solventando", apuntó.

Valverde quiso dejar claro la importancia del duelo ante un Sevilla que también tendrá su choque de 'Champions' la próxima semana, ante el Bayern Múnich el martes, para dar otro golpe a una liga que lideran con 11 puntos de renta sobre el Atlético. "No me espero un Sevilla con muchas rotaciones, me atengo a lo que viene haciendo en los últimos tiempos. No ha cambiado demasiados jugadores a pesar de tener partidos entre semana", confesó.

"Es un partido importante para ellos. Si bien al perder con el Valencia en casa el último partido de cara ese cuarto puesto se le ha abierto una distancia importante, tiene cerca otros equipos que le pueden dar caza y esos tres puntos empiezan a ser importantes. También el partido del martes y del miércoles para nosotros son partidos señalados en la temporada que desvían un poco la atención. Con los pocos partidos que quedan, de ganar allí nos supondría muchísimo para poder conseguir el título. Nos jugamos mucho por lo que puede suponer, una victoria sería importante", finalizó.