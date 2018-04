Simeone: "Confiamos en los chicos de la cantera para salir de esta situación"

31/03/2018 - 15:01

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que confía "en los chicos de la cantera" para afrontar la situación de acumulación de lesiones y sanciones del equipo, confirmando que contará con cinco futbolistas del filial para el duelo de este domingo ante el RC Deportivo en el Wanda Metropolitano (20.45 horas).

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

"A los que salieron sólo me queda agradecimiento y tranquilidad porque dieron todo con nosotros. Nunca hubiéramos imaginado la lesión de Filipe y tantos jugadores suspendidos. Se ha juntado todo. Confiamos en los chicos de la cantera para salir de esta situación. Siempre se busca lo mejor para todos, no sé si es necesidad económica del club", declaró Simeone en la rueda de prensa previa al partido contra los gallegos.

Además, el 'Cholo' explicó qué es para él la cantera y la gran importancia que tiene en un equipo. "En una de primeras entrevistas me dije que no me iba a perdonar no sacar jugadores de cantera. Creo en la cantera. Vengo de un país en el que salen los chicos son importantes. Ahora necesitamos esta situación. Desde esa etapa inicial de Saúl, Manquillo, Koke, Óliver, Thomas, Lucas... quizás al principio con más participación y luego el equipo creció y era más difícil que tuvieran más oportunidades. A mí me gusta que debute un juvenil porque son el futuro", añadió.

El técnico argentino también se mostró confiado con la competencia que hay en el club y manifestó que "el jueves podrán estar Vitolo, Griezmann y Giménez. Además consideró que la competencia para este choque "será alta, como siempre"

Por otra parte, restó importancia a las informaciones que apuntaron a que mantuvo una cena con el delantero argentino de la Juventus Paulo Dybala para recalarle para el Atlético. "Es una pena que la información no sea buena; si no es buena, se confunde. Vivimos en un mundo donde hay que convivir con esa situación. Me encontré con Dybala y hablé con él, le dije lo que pensaba, que es un gran futbolista. Él estaba con unos amigos, yo estaba cenando solo. Que luego haya periodistas que desenfoquen esta situación... Siempre hay gente que lo hace bien y gente que lo hace mal", explicó.

En otro orden de cosas, confirmó que Diego Costa iniciará el partido desde el banquillo por "un golpe en el partido con España". "Hablé con él y buscaremos los que estén mejor. Gameiro viene de dos semanas muy fuertes, de un grupo de partidos importantes en los que respondió bien. Más los que nos acompañen en el banco Torres y Costa, esperemos que nos valga", declaró.

Por último, dedicó unas palabras de apoyo al técnico del Deportivo Clarence Seedorf. "Es un campeón, un buen entrenador con carisma grande. Más allá de los resultados, que no acompañaron, el equipo tuvo buenos recursos. Merecieron ganar varios partidos. Está necesitado y eso es muy peligroso. Fue un jugador importantísimo para los equipos en los que jugó. Es muy importante para el juego colectivo de su equipo. Gran recuerdo en el Real Madrid, Inter de Milan, AC Milan. Ojalá que como entrenador tenga éxito", finalizó.