Seedorf: "El ambiente es pesimista, pero no hay motivos para no creer"

31/03/2018 - 15:54

El entrenador del RC Deportivo de la Coruña, Clarence Seedorf, ha asegurado que desde su llegada "el ambiente es pesimista", pero ha advertido de que "el equipo está vivo" y "con ganas de luchar" para salir de esa posición de descenso, y ha afirmado que "no hay motivos para no creer" y que por ello deberán dar lo máximo en el partido de este domingo (20.45 horas) ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

"El ambiente es pesimista. Lo entiendo porque son muchos años en los que el Depor sufre. Pero no hay que vivir del pasado, hay que vivir el momento. Hay que tener mucho orgullo por lo que el equipo ha podido hacer en el pasado, pero el Deportivo tuvo muchos años de este tipo. No hay motivos para no creer", explicó el técnico holandés en la rueda de prensa previa.

Además, el técnico holandés declaró que el equipo "tiene buenas sensaciones" después del parón y que había "necesidad de limpiar un poco todo". "El equipo está vivo, con ganas de luchar. Sigue entrenando bien, sigue con atención, con fuerza, con ganas, con determinación. No hay ninguna señal de que la gente no cree. Al contrario, seguro que va a ser un equipo competitivo", señaló.

"En varios partidos hemos merecido mucho más. La suerte va a tener que cambiar. Nosotros la vamos a cambiar siguiendo el trabajo que se está haciendo", aseguró sobre los últimos resultados terminados en empate ante Las Palmas y Eibar.

Además, destacó el compromiso de sus jugadores. "Hay muchísimas ganas, muchísima lucha, muchísimo esfuerzo todos los días en los entrenamientos por parte de todos los jugadores", continuó el preparador blanquiazul.

Por último, habló del Atlético de Madrid y cree que las bajas no disminuirán su potencial. "Tiene una plantilla que hace que el que entre va a estar a un nivel muy alto. Independientemente de la liga, siempre quieren ganar todo. No ceo que el Cholo vaya a aceptar una mala actitud", finalizó.