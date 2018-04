Seedorf: "Nunca aceptaría un equipo que dé señales de que no cree"

A Coruña, 31 mar (EFE).- El holandés Clarence Seedorf, entrenador del RC Deportivo, ha hecho hincapié este sábado, víspera del partido con el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, en la fe que tiene el equipo coruñés en sus opciones de permanecer en LaLiga Santander y ha advertido de que si percibiera que sus jugadores no creyeran dejaría el cargo.

"No iba a aceptar nunca a un equipo que en los entrenamientos muestre señales de que no creen. Sería el primero en decir que es hora para mí de parar aquí, pero no es así. Al contrario, hay muchísima lucha, ganas, fuerza", aseguró en rueda de prensa.

El preparador blanquiazul indicó que esa actitud y fe que percibe en el día a día con la plantilla "solo" se le "puede transmitir" a los de fuera del vestuario con "una victoria".

"Pero los que son objetivos han visto el cambio que ha habido y que pudimos llevarnos más puntos. Por eso creemos y son nueve partidos. Hay varias historias de equipos en posiciones imposibles que han conseguido cosas muy importantes y por eso no hay que dejar de creer", sostuvo.

Después de catorce jornadas sin ganar, siete con él al frente de la plantilla, y con solo dos goles a favor desde que se hizo cargo del banquillo (uno de ellos en propia meta), Seedorf afirmó que "la suerte, el viento, tiene que cambiar".

"Nosotros lo vamos a cambiar siguiendo el trabajo que se está haciendo, siendo competitivos, creyendo, entrando en los partidos como un grupo, y matemáticamente mientras haya opciones el grupo no va a bajar los brazos y eso se ve en el día a día", apuntó.

"Desde que he llegado el ambiente está un poquito pesimista y yo lo entiendo porque son muchos años que el Dépor sufre, no solo en el actual, pero no hay que vivir en el pasado, sino en el presente. No hay motivo para no creer en el equipo visto si se ven con objetividad los partidos, al menos conmigo. Hemos merecido mucho más en varios", añadió.

A pesar de la complicada situación del equipo, Seedorf evitó considerar una "final" el partido del Wanda porque solo "el encuentro decisivo" puede ser calificado así y declaró que sigue "viendo al equipo muy vivo, con muchas ganas de luchar".

Enfrente estará el Atlético de Madrid, del que no se fía a pesar de las bajas, de su situación en LaLiga Santander, con el primer puesto a nueve puntos, diecisiete de ventaja respecto al quinto, y de las rotaciones que puede incluir el argentino Diego Pablo Simeone antes de encarar la ida de los cuartos de final de la Liga Europa y el derbi con el Real Madrid.

"Creo que el Atlético es un gran equipo que quiere ganar todos los partidos independientemente de los objetivos que tienen, de si pueden ganar o no LaLiga. Están acostumbrados a jugar para ganar y en este también porque es una obligación hacia su afición y la camiseta que llevan y la posición que tienen en LaLiga", comentó Seedorf.

El exjugador del Real Madrid advirtió de que el Atlético "no puede permitirse pensar en regalar partidos" porque eso va contra la filosofía de su entrenador, quien "nunca va a aceptar una actitud de ese tipo".

Entre las bajas del Atlético destaca la de Antoine Griezmann, para Seedorf "un gran jugador" que tendrá un sustituto de garantías.

"En estos clubes, el que entra va a estar a un nivel muy alto y con muchas ganas y va a estar motivado. Van a dar más todavía porque tienen que mostrar al entrenador que deberían jugar más. Estamos preparados para medirnos a un equipo muy competitivo y de mucho nivel", sentenció el entrenador del Deportivo.