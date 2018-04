Previa del Atlético de Madrid - RC Deportivo

31/03/2018 - 17:40

La necesidad del Deportivo examina a un Atlético en cuadro Los de Simeone afrontan el duelo con numerosas bajas ante un rival que busca salir del descenso

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El Atlético de Madrid se enfrenta este domingo (20.45 horas/BeIN LaLiga) al RC Deportivo en el Wanda Metropolitano con el objetivo de mantener su ventaja en el segundo puesto de LaLiga Santander y ante el panorama que le dejan sus numerosas bajas, entre ellas la de su goleador Antoine Griezmann, en un duelo en el que los gallegos afrontan una de sus últimas oportunidades para tratar de evitar el descenso.

Los de Diego Pablo Simeone dijeron adiós casi de manera definitiva al título liguero después de caer ante el Villarreal (2-1) en la pasada jornada en el Estadio de la Cerámica. Sin embargo, pelear por ganar la Liga Europa no es lo único que el queda al club rojiblanco, pues aún no tiene asegurada la segunda posición (64) y buscará mantener la diferencia de cuarto puntos con el Real Madrid (60).

El parón por selecciones se ha cobrado nuevas bajas en el cuadro colchonero; en el amistoso de Uruguay ante Gales, el central José María Giménez caía lesionado del tobillo izquierdo, un quebradero de cabeza más en defensa para el 'Cholo', que tampoco podrá contar con Juanfran Torres ni Filipe Luis.

Tampoco estará el zaguero croata Sime Vrsaljko, todavía sin poder competir. A ellos se unen también las ausencias del centrocampista canario Vitolo y del delantero francés Antoine Griezmann, goleador de los rojiblancos.

Todo ello ha obligado al preparador argentino a llamar hasta a cinco jugadores del filial: Carlos Isaac y Montoro para la defensa y Toni Moya, Keidi Bare y Agüero para el centro del campo. De hecho, Carlos Isaac partirá casi con total seguridad como titular en el lateral.

"Nunca hubiéramos imaginado la lesión de Filipe y tantos jugadores suspendidos. Se ha juntado todo. Confiamos en los chicos de la cantera para salir de esta situación. Siempre se busca lo mejor para todos, no sé si es necesidad económica del club", explicó Simeone en rueda de prensa.

Arriba, sin Griezmann y con Diego Costa con ligeras molestias tras jugar con España, el argentino Ángel Correa y el galo Kevin Gameiro cargarán con el peso del ataque rojiblanco.

Desde su llegada en 2011, Simeone se ha enfrentado 11 veces al Deportivo y ha salido victorioso en siete ocasiones, con cuarto empates. El último enfrentamiento entre ambos fue en la primera vuelta en noviembre en Riazor y terminó con la victoria colchonera.

EL DEPORTIVO, OBLIGADO A GANAR

Por su parte, el equipo de Clarence Seedorf está obligado a ganar para intentar salir del descenso. El conjunto gallego es decimonoveno con 20 puntos, ocho menos que el Levante, que marca las posiciones de permanencia y que empató (1-1) ante el Girona este sábado.

El técnico holandés es consciente de la delicada situación que atraviesa el club, y es que acumulan 14 partidos consecutivos sin ganar. Su última victoria fue ante el Leganés el 9 de diciembre. Además, el cuadro coruñés es el equipo más goleado de la categoría (60).

"El ambiente es pesimista. Lo entiendo porque son muchos años en los que el Depor sufre. Pero no hay que vivir del pasado, hay que vivir el momento. Hay que tener mucho orgullo por lo que el equipo ha podido hacer en el pasado, pero el Deportivo tuvo muchos años de este tipo. No hay motivos para no creer", subrayó el neerlandés antes del choque.

Seedorf ha convocado a 19 futbolistas para afrontar esta cita en el Wanda Metropolitano. Se quedaron fuera de lista Celso Borges, Fede Cartabia, Fede Valverde y Enko Bóveda por lesión, y Fernando Navarro por acumulación de tarjetas. Adrián, Andone y Lucas Pérez volverán a formar la delantera blanquiazul.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Carlos Isaac, Godín, Savic, Lucas Hernández; Saúl, Gabi, Koke, Thomas; Correa y Gameiro.

RC DEPORTIVO: Rubén; Juanfran, Albentosa, Sidnei, Luisinho; Guilherme, Muntari, Emre Colak; Adrián, Lucas Pérez y Andone.

--ÁRBITRO: Trujillo Suárez (C.Tiñerfeño).

--ESTADIO: Wanda Metropolitano.

--HORA: 20.45/beIN LaLiga.