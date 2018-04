Jémez: "Los penaltis facilitan la labor del Madrid"

31/03/2018 - 21:39

El técnico de la UD Las Palmas, Paco Jémez, vio "mucho toro" enfrente este sábado ante el Real Madrid, donde cayeron (0-3) ante un rival "muy bueno" que además encontró la "facilidad" de dos penaltis a favor, al tiempo que señaló ya de manera urgente la necesidad de sacar la victoria ante el Levante la próxima jornada.

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

"Mucho toro para meterle mano. La primera media hora ha estado muy competida. Hacerle un gol al Madrid podía suponer meternos más tiempo en el partido. El rival era muy bueno y esto nos tiene que servir para mejorar y encarar lo que es ya definitivo", indicó en declaraciones a beIn Sports.

"Nunca estás preparado para que te piten dos penaltis. Con el 0-1 hemos mantenido el tipo pero los penaltis nos han descolocado. Cuando juegas contra el Madrid es complicado cuando no pasa nada pero si tiene la facilidad de que le piten dos penaltis, facilitan la labor del rival. Las posibilidades iban siendo menores", añadió.

Pese a sus quejas por los dos penales, el técnico local no quiso hablar mucho más del árbitro González Fuertes. "No voy a entrar a valorar la labor del árbitro. No sé si han sido o no, me dicen que sí, pero eso no tiene importancia", apuntó. Además, Jémez reconoció que ya piensan en el duelo de la próxima semana ante un Levante que marca la salvación a siete puntos.

"Hemos tenido más tiros a puerta y más situaciones de peligro (con los cambios ofensivos). Espero que lo mantengamos contra el Levante pero con más acierto. Quedan muchos partidos pero si no ganas ya no puedes gestionar más el tiempo. Nosotros meteríamos presión y si gana el Levante, 10 puntos a recortar es una barbaridad", finalizó.