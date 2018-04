Jémez: "Si no ganamos al Levante, en un alto porcentaje estaremos en Segunda"

Las Palmas de Gran Canaria, 31 mar (EFE).- El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, ha dicho tras la derrota contra el Real Madrid en el Estadio de Gran Canaria (0-3) que si no ganan a domicilio al Levante en la próxima jornada, "en un alto porcentaje" estarán en Segunda, aunque no fuese aún de forma matemática.

El técnico local ha valorado que su equipo haya realizado una primera media hora "bastante aceptable y competida" ante el conjunto blanco, y que mejoraron algunos aspectos del juego, como disparar más a la portería rival.

La "buena noticia" que extrae de esa presunta mejoría es que si le han creado algunas ocasiones al Real Madrid aunque "sin mucho acierto", también lo podrán hacer "ante casi cualquier equipo" de cara al futuro más inmediato.

A su juicio, el segundo tanto madridista, con el penalti convertido por Karim Benzema en el minuto 39, les "paró" ese ritmo que llevaban, y que en la segunda parte trató de arriesgar con los cambios "ante un gran rival, un equipo con jugadores que son capaces de decantar el partido solo con su talento natural".

Jémez ha valorado el "esfuerzo" de sus futbolistas pese a la derrota, pero no esconde que el partido del próximo domingo 8 de abril, en el estadio Ciutat de València ante el Levante, es casi definitivo para mantener las esperanzas de seguir en LaLiga Santander.

"Si no le ganamos al Levante, no será matemáticamente, pero en un porcentaje bastante alto estaremos en Segunda. Para nosotros es un partido fundamental, porque si lo perdemos tendrían once puntos de ventaja, sumando el gol-average particular. Ellos tienen a priori un calendario final bastante más complicado, pero si llegan con esa ventaja, es prácticamente insalvable", ha confesado.

Jémez ha anunciado que el club isleño tiene intención de recurrir la tarjeta amarilla que ha recibido hoy Ximo Navarro, con la que cumple su segundo ciclo de amonestaciones, y que por tanto le impediría jugar ese partido en Valencia.

"Ximo es un jugador fundamental en la defensa y vamos a intentar recurrirla, aunque es difícil que un comité contradiga la opinión de un árbitro. No entro en si ha sido penalti o no, pero esa falta, en otro sitio del campo, no es tarjeta en ningún caso porque son dos jugadores que van a disputar el balón".

Aunque Jémez suele indicar que no entra a valorar las decisiones de los colegiados, hoy ha hecho una excepción con esa jugada.

"Se ha equivocado con la tarjeta, era totalmente innecesaria. De árbitros no entiendo mucho, pero no debe ser muy difícil arbitrarle a Las Palmas", ha señalado con cierta ironía.