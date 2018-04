Tebas, sobre la final de la Copa del Rey: "Tendría que aplicarse el 155 dentro del Wanda Metropolitano"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha realizado unas declaraciones acerca de la final de la Copa del Rey entre Sevilla y FC Barcelona que se celebrará el 21 de mayo en el estadio Wanda Metropolitano.

El presidente de LaLiga se mostró rotundo a la hora de valorar los pitos al himno de España. "Yo no sé si hay sanciones económicas. Es que la Copa del Rey no es de La Liga. Yo siempre he manifestado que se debería sancionar, incluso llegar, por qué no, a suspender un partido, pero como no se legisla en ese camino", declaró en Eldebatedehoy.es.

"Yo no puedo cambiarlo, es lo que hay. Ya no digo que es 'previsible', se pitará. Decir 'previsible' hace un acto de buena voluntad. Dentro de no mucho tendría que cambiar, tendría que aplicarse el 155 dentro del Wanda Metropolitano", afirmó.