Tebas: "Tendría que aplicarse el 155 dentro del Wanda Metropolitano para evitar la pitada"

1/04/2018 - 18:51

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que la pitada al himno en la final de la Copa del Rey es más que "previsible", manifestando que se debería "sancionar" o incluso "suspender" el encuentro en caso de suceder y dejando caer el extremo de aplicar "el 155 dentro del Wanda Metropolitano" para evitarla.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"Es que la Copa del Rey no es de LaLiga. Yo siempre he manifestado que se debería sancionar, incluso llegar, por qué no, a suspender un partido, pero como no se legisla en ese camino, yo no puedo cambiarlo. Es lo que hay... Ya no digo que es 'previsible', se pitará. Decir 'previsible' supone un acto de buena voluntad. Mucho tendría que cambiar... Prácticamente tendría que aplicarse el 155 (artículo de la Constitución) dentro del Wanda Metropolitano para evitar la pitada", comentó en una entrevista en El Debate de Hoy.

"Eso denota que se ha cuidado muy poco el respeto a lo que son los símbolos, que hay que tener de ellos un concepto mucho mayor que la mera representación instrumental o visual de tu nación. Eso nos lleva a que tendremos que llegar mucho más, porque eso nunca se acomete como se debería. Si en LaLiga estamos sancionando y denunciando insultos, ¿cómo no sancionaríamos o diríamos algo con esa cuestión?", añadió.

Además, el dirigente también quiso opinar sobre el proceso independentista y el papel que jugarían los equipos catalanes, afirmando que la Ley del Deporte es "clara" y no permitiría a los clubes jugar "fuera de LaLiga".

"En el debate famoso de si el Barcelona y los equipos catalanes jugarían fuera de LaLiga lo llevamos viviendo, y siempre -yo, desde luego-, con el mismo mensaje. Siempre hemos defendido que la Ley del Deporte era muy clara en ese aspecto y que no era posible que los equipos catalanes pudiesen jugar fuera de LaLiga ni tampoco que nosotros lo admitiéramos", respondió.

Sobre los casos de violencia en los estadios y la polémica de los ultras, Tebas destacó el trabajo de LaLiga desde su llegada al cargo por reducir de manera notable estos incidentes tratando de erradicar los "insultos" y la "simbología", como antecedentes de la "violencia física"

"Desde mi llegada a la presidencia, hace cuatro años y medio, y sobre todo desde el asesinato de Jimmy, el hincha del Deportivo, hemos pasado hasta a denunciar que se insulte en los campos. Según decía la gente, parecía que el fútbol se iba a convertir en la ópera, pero realmente es un elemento muy significativo. Los insultos o la violencia verbal es el inicio o la fase previa a la violencia física", explicó.

"Todavía nos queda algo de vez en cuando, pero han desaparecido o están desapareciendo. En cuanto a la violencia física de grupos denominados ultras, también lo hemos reducido muchísimo. Sigue habiendo, pero la mayoría de clubes españoles ya no tienen grupos ultras. Nos queda el Frente Atlético, que no está ni organizado, ni inscrito en el registro de peñas, ni es lo que era antes en los desplazamientos. No se ve simbología normalmente de ningún tipo de partido", agregó.

Por último, el mandatario puso el foco en el problema y la "desestructuración" que supone la inyección de capital de fuentes externas al propio fútbol en algunos equipos europeos como el París Saint-Germain y Manchester City, amenazando con personarse en la "Unión Europea" para denunciar "las trampas".

"Actualmente tenemos dos equipos en Europa muy peligrosos en ese aspecto, el PSG y el Manchester City. Aparte, se ve dónde están haciendo las trampas. Una de dos, o la UEFA actúa o voy a tener que ir a la Unión Europea. Hay que estar muy en contra de toda esa situación, porque genera una inflación y el efecto perverso de que los grandes clubes necesitan más dinero", lamentó.