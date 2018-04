Garitano: "El fútbol es acierto en las áreas"

Leganés (Madrid), 1 abr (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, lamentó la derrota sufrida por su equipo ante el Valencia (0-1) y consideró que el acierto de cara a puerta fue la clave en el desarrollo del choque.

"Cuando juegas con estos equipos, aparte de jugar un buen partido y de competirlo bien necesitas acierto para sacar algo. Si no este perfil de equipos con tanto potencial en una jugada como la que se ha dado no suelen perdonar, tienen el acierto que hay que tener. Hemos estado cerca pero no ha podido ser. El fútbol es acierto en las áreas y hoy, en las pocas que han tenido, ellos acertaron para llevarse los tres puntos", dijo.

Garitano profundizó en este aspecto: "Si generamos estoy contento. En el último partido contra el Sevilla hicimos dos goles. Hay que seguir insistiendo. Estamos hablando de lo más difícil en el fútbol, el gol. Muchas veces es la diferencia entre un equipo y otro".

"Estoy contento de cómo se ha jugado. Hemos tenido nuestras opciones, no hemos tenido el acierto y hay que pensar en el siguiente partido. Hay que felicitar a los jugadores por el esfuerzo y a la gente porque ha habido un ambiente muy bueno, se han dejado sentir. Eso es el Leganés y espero que sea así hasta final de temporada", apuntó también.

Además opinó que el parón por los compromisos internacionales no influyó en el devenir del enfrentamiento: "Creo que no tiene nada que ver el parón con lo que se ha visto hoy. Hemos llegado bien, hemos competido muy bien contra un gran equipo que estará el año que viene jugando en Europa. Veía más cerca en muchos minutos nuestro gol pero no vale solo con eso. Han tenido ese acierto y ya está. Sacaremos nuestras conclusiones y seguimos".