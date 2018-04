El Bayern 'roba' al Real Madrid un fichaje deseado: James se quedará en el Allianz por 42 millones de euros

El club había sondeado su retorno, pero el Bayern no quiere soltarlo

Su cesión es hasta 2019 y deja sólo en manos de los alemanes su futuro

James Rodríguez marcó uno de los seis goles que el Bayern le metió este fin de semana al Borussia Dortmund. Imagen: EFE

El Real Madrid va a quedar sin un 'fichaje' relevante que podría haber retornado al Bernabéu en 2019. Fichaje entre comillas porque James Rodríguez, aún pertenece al equipo blanco pese a que juegue en el Bayern de Múnich. Los bávaros ataron el préstamo durante dos temporadas del colombiano el pasado verano por 13 millones de euros más una opción de compra que se podría hacer efectiva en 2019. Por 42 millones de euros, James se quedará en el Allianz Arena.

Lo confirma el diario Marca. El rotativo madrileño asevera que el Bayern ya le ha comunicado su decisión al Real Madrid. Aunque ésta no tiene por qué hacerse efectiva hasta dentro de un año, por Baviera lo tienen tan claro (el jugador también les ha confirmado que se quiere quedar), que no han querido esperar. Cuanto antes, mejor.

El movimiento deshace cualquier posibilidad de que James se ponga de nuevo la camiseta del Real Madrid, una opción que en el Bernabéu no se descartaba. Incluso hace no mucho se sondeó si existía algún atisbo de que el retorno fuera inmediato. Es decir, este mismo verano.

Pero no. El contrato de James establece que la cesión era inquebrantable, salvo vuelta atrás del Bayern, que no es el caso. Además, ese mismo contrato establece que el Real Madrid no tiene opción de activar una vuelta siempre y cuando el club alemán se niegue.

Todo queda en el tejado del Allianz Arena. Y por allí tienen claro que James debe quedarse después de haberse convertido, con Jupp Heynckes, en una pieza clave. El Madrid debe despedirse del colombiano (con contrato con los blancos hasta 2020) y pensar en otras alternativas.