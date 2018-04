La imposición Valverde a Leo Messi en el empate épico del Barça en Sevilla

El técnico obligó a Messi a que jugara sin esprintar por sus molestias

El milagro del '10' en Sevilla tuvo mucho de anímico: Messi no fue Messi al 100%

Valverde, junto a Messi, en antes de que el argentino jugara los últimos 30 minutos en el Pizjuán. Imagen: Reuters

A Leo Messi le han llamado de todo. El sábado, tras el empate frenético del Barça en Sevilla, algunas crónicas lo bautizaron en su enésima transmutación como el Cid blaugrana, por aquello de asustar con su mera presencia. Bien sea vivo, bien sea (deportivamente) muerto. El argentino salió al Sánchez Pizjuán mermado, pero aún así, le dio para, sin apenas tocar un balón, recién pisado el verde andaluz, retrasar él sólo unos 20 metros la zaga hispalense. A Messi le temen con verlo. Dicho lo cual, en Nervión el '10' no jugó un partido excelso. Su efecto en la remontada blaugrana tuvo que más que ver con la onda expansiva anímica que provocó su presencia (los locales temblaron, los visitantes, relincharon) que con un fútbol supersónico. Y todo por órdenes del banquillo. Por veto que le impuso Valverde.

Cuenta el diario As, que el técnico, aconsejado por sus servicios médicos, le trasladó a Messi una orden clara, sencilla e incontestable: no esprintar. Esto es, que Messi no fuera Messi. Porque sin ese potencial para arrancar de entre la nada en una explosión de fantasía (y velocidad), Messi se aleja mucho de sí mismo.

Pero con problemas musculares serios como los que tenía (y aún tiene) el '10', de jugar, a Messi no le quedaba otra que competir así. Encorsetado. Sin opción de embestir. Sin más recursos que los le diera un ritmo trotón. Fútbol slow motion.

Así se zafó el argentino y así pudo ver como el Sevilla, pese a todo, pese a él, se acercó al triunfo y la goleada.

Messi jugó poco más de media hora de la cual sólo el prólogo y el epílogo fueron eléctricos para los suyos, que no para él, siempre con el freno de mano echado. Entre medias terció un tiempo en el que el Sevilla gozó de un buen puñado de ocasiones, algunas propiciadas por robos a Leo. Mercado, atento y canchero como buen argentino, tiró de guante blanco para propiciar tanto cortocircuito en su compatriota.

Pero el Sevilla no marcó y Messi, asfixiado ya el crono, ejerció de Messi. Tras el gol de Suárez, el '10' sólo necesitó una rendija en la defensa sevillana y apurar su rifle de francotirador al palo derecho de Diego Rico.

Golazo para el que no le hizo falta correr. Sólo hechizar. La magia no requiere de sprints. Así reinó de nuevo Leo pese al 'veto' de Valverde.