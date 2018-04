Umtiti sigue apuntando que dejará el Barcelona: "Mi cláusula no es muy alta, todos lo saben"

"La verdad es que hay intereses de varios clubes", insistió el central galo

Su cláusula, de 60 millones de euros, deja las puertas abiertas al adiós

Umtiti, durante un entrenamiento del FC Barcelona. Imagen: EFE

Samuel Umtiti, central del FC Barcelona, insiste en dejar abiertas las puertas de salida del Camp Nou el próximo verano. Es más, atendiendo a sus palabras, lo que parece cada día más claro es que, lejos de quedarse, se marchará.

Ayer el futbolista intervino en un programa de Canal + Francia (Football Club Television). Le cuestionaron por su futuro y en su respuesta, lejos de desconectar las alertas que se activaron la semana pasada, avivó más el fuego de la incertidumbre que dejó durante su periplo con la selección francesa.

Esta vez Umtiti insistió en la misma idea. "Mi cláusula [60 millones de euros] no es muy alta. Todo el mundo es consciente de ello. Es algo que me preocupa, pero no me interesa. La verdad es que hay intereses de varios clubes. Pero, una vez más, tengo tantos objetivos que alcanzar con Barcelona que no piense en ello. Sin embargo, en este mundo todo va muy rápido. Todo lo que puedo decir es que soy muy feliz", se limitó a decir sin aclarar nada. O mejor aún aclarándolo todo.

De sus dobles sentidos y su falta de contundencia se extrae que hay riesgo de que Umtiti se marche este verano y que, en caso de quedarse, el Barça deberá rascarse el bolsillo para pagar un sueldo que sea capaz de equiparar, de algún modo, el que le ponen en otros clubes.

El United (que parece ser el que más está interesado en él) le ofrece 9 millones netos por temporada, según se informó durante el periodo en el que Umtiti estuvo convocado con Francia para el último parón de seleciones.

Entonces el defensa insistió en no querer aclarar nada. Ni siquiera cuando le preguntaron por una posible oferta proveniente de Manchester se atrevió a responder abiertamente. Su ambigüedad, sea parte de la estrategia negociadora en su renovación, sea realmente porque su deseo es marcharse, es evidente.

Ahora, tras volver al Barça, su discurso siguió siendo el mismo. Toneladas de incógnitas. No es lo habitual. Cuando un internacional vuelve al redil de su club, su discurso suele suavizarse. No ha sido el caso. Otra señal más para entender que el caso Umtiti no es ninguna broma. Va en serio. Muy en serio.