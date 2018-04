Klopp: "Si atacamos al City y defendemos muy arriba, tendrán dificultades"

2/04/2018 - 14:29

"Ya hemos vivido noches mágicas europeas en Anfield"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, señaló las claves para que su próximo rival en la Liga de Campeones, el Manchester City, tenga "dificultades" con el juego ofensivo de los 'reds', así como espera vivir una nueva "noche mágica europea" en Anfield.

"La forma en la que atacamos a nuestro rival y la forma en la que defendemos muy arriba son incómodas para nuestro oponente. Si hacemos eso bien, tendrán dificultades", señaló Klopp en una entrevista para UEFA. "No hay garantía de que esto funcione. Al final, son los jugadores sobre el campo los que decidirán el partido", continuó.

El encuentro de ida se disputa en Anfield, donde Klopp espera revivir otra "noche mágica europea". "Es increíblemente importante y estoy feliz de estar aquí. Esta vez va a ser de nuevo fantástico. Sin embargo, solo con esto no se gana", señaló.

El Liverpool aspira a sacar un buen resultado gracias al excelente estado de forma de Mo Salah, cuya mejoría en esta temporada se ha producido por la "forma de jugar" de su equipo. "En algunos de sus mejores goles ha tenido que superar a cinco jugadores, por lo que no puedo decir que se ha beneficiado mucho de otros compañeros, pero en otros muchos goles sí lo ha hecho", recalcó Klopp.

Sobre el rival, el técnico del Liverpool admitió que el Manchester City era, junto al Sevilla -porque ya se habían enfrentado-, el equipo a evitar en cuartos de final, aunque le restó importancia al sorteo y sí incidió en "cómo te preparas el partido", además de resaltar que Pep Guardiola tampoco estaba "contento" por el sorteo.

"El foco principal probablemente no esté en el resultado, sino en hacer más cosas bien que el rival, porque no sólo se puede defender contra el Manchester City y esperar que no marquen ese día. Porque simplemente son demasiado buenos", comentó Jurgen Klopp, considerando que los enfrentamientos entre ambos clubes "son siempre emocionantes".

Además, el técnico 'red' se deshizo en halagos hacia su homólogo en el City, valorando que "sus equipos están posicionados de una forma excelente", mérito que le atribuye a los jugadores. "La colocación es importante, pero no es brujería. Saben lo que va a pasar a su alrededor, están bien orientados y pueden pasar el balón a la siguiente zona. Eso es lo que les hace extraordinarios", opinó.

Klopp y Guardiola se vuelven a cruzar en los banquillos como sucediera en Alemania mientras dirigían al Borussia Dortmund y al Bayern de Múnich. El técnico alemán señaló que "Pep siempre ha tenido mejores equipos a su mando" y que, por aquel entonces, había "una diferencia muy grande", aunque ese desnivel entre ambos "nunca ha sido tan pequeño como ahora".