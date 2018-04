Montella: "Estos rivales de nivel te quitan energía física y mental"

2/04/2018 - 16:17

El entrenador del Sevilla, Vincenzo Montella, ha prometido que su equipo peleará "hasta el final" en la eliminatoria ante el Bayern de Múnich, que comenzará este martes en el Sánchez-Pizjuán, siendo conscientes de que "rivales de este nivel te quitan energía física y mental", pero "motivados" para seguir haciendo "historia".

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"Ya hemos hecho historia, al menos así lo creo. Nos vamos a jugar las opciones que tengamos hasta el final y queremos hacerlo con el club y con nuestra gente, que nos ayudará como siempre", analizó Montella en rueda de prensa.

"El Bayern está acostumbrado a marcar muchos goles, a tener la pelota. Tenemos que hacer eso mismo para obligarles a hacer algo a lo que no están acostumbrados", añadió el italiano, al que no le "preocupa" el posible cansancio tras el intenso duelo ante el Barcelona. "La cabeza es la que mueve las piernas y el equipo está motivado. Quizás si me preocupa el estado de Mercado y de Navas, pero es algo que tenemos que valorar mañana", reconoció sobre las molestias físicas de sus jugadores.

Quien no podrá jugar seguro es un jugador muy importante, el argentino Ever Banega, sancionado. "No estará y es un jugador con características muy marcadas. Es algo que no podemos cambiar y estoy convencido de que el jugador que lo reemplace lo hará bien", confió Montella, consciente de que "cuando sigues en este tipo de competiciones, estos rivales de nivel te quitan energía física y mental".

"Lo hemos pagado en la Liga, pero me gusta esta situación y creo que nos estamos acostumbrando a jugar cada tres días ante rivales de nivel. Eso nos permite llegar con más capacidad a aprovechar el talento que tiene el equipo", extrajo con optimismo.

Además, Montella quiso matizar las palabras del director deportivo, Óscar Arias, sobre la escasa participación de los fichajes invernales. "Tengo una excelente relación con Óscar y hemos planificado juntos el mercado de enero. Todos están creciendo a nivel físico porque Sandro no jugaba desde hace mucho e incluso ha estado tiempo sin entrenarse con su equipo. Les estamos llevando al nivel del equipo y luego hay decisiones y exigencias técnicas. Creo en Sandro, en Roque Mesa y en Layún, que sí que está jugando. Tienen tiempo aún para demostrar lo que valen", tranquilizó.