Zidane y un bombazo escondido y blindado para el Juventus-Real Madrid

El entrenador aún no ha contado a su plantilla qué equipo será titular

Isco parece que será titular, pero en el entorno del club no descartan a Bale

Zidane, durante la rueda de prensa previa al Juventus-Real Madrid de este martes. Imagen: EFE

Zinedine Zidane es un hombre de muletillas. Tiene un buen puñado que esparce en sus comparecencias de prensa. Una es clásica. La utiliza cuando los periodistas preguntan qué equipo sacará en cada partido. "Ya lo verás mañana", suele despejar el francés con menos sutileza que la que le ponía cuando lo que enviaba al área eran balones. No respuestas.

Ayer, en la sala de prensa del Juventus Stadium, Zidane repitió tradición al ser cuestionado por la presencia de Isco en el once, la única gran duda que parece tener el galo sobre la alineación para la ida de cuartos que se juega hoy (aquí puede consultar cómo y dónde ver el partido) .

Visto lo visto este fin de semana en Las Palmas, pocos son los que dudan de que dará al malagueño un puesto entre los titulares. Como hizo en la ida de octavos ante el PSG.

Pero pocos son también los que saben al 100% qué pasa por su afeitada cabeza. Zidane ha blindado la decisión del once. Es su mayor secreto. Ni los jugadores tienen idea alguna, afirma la Cadena Cope. Eso, sin embargo, no impide filtraciones que cuartean los muros de Bernabéu. Por sus rendijas emergen dudas de si realmente Isco saldrá de inicio. El entorno del club afirma que el francés podría tener escondido un bombazo con nombre galés.

Gareth Bale podría ser el as escondido en la manga del entrenador después de ver cómo disputaba un gran encuentro frente a Las Palmas y cómo brillaba con Gales en el parón de selecciones.

Allí el de Cardiff sonrió de nuevo y recuperó una confianza que en la capital no tiene. Ya no es intocable pese a haber hecho el mejor arranque de año desde que está en el Madrid. En lo que llevamos de 2018 acumula nueve dianas.

Juega bien, con efectividad y, para colmo, lo hace luciendo virtudes en una posición que cuadra con el nuevo 4-4-2 que está usando con frecuencia Zidane.

Tirado al costado zurdo, como interior en el mediocampo, pone buenos balones y marca grandes goles, eso sí, casi siempre al espacio, algo que la Juve no suele conceder. Es uno de los motivos por los que se daba por titular a Isco. Eso, y que en Canarias el andaluz no estuvo. Bale, Lucas y Asensio (los otros candidatos al puesto) lo jugaron todo. Deberían estar más cansados para hoy, pero eso no los descarta para el once.

Un equipo que, de contar con el galés, será un equipo sorpresa. El resultado decidirá si arriesgado o no. Pero eso, como respondería Zidane, "ya se verá".