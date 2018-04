Guardiola: "No pensamos en defender 90 minutos y jugar a la contra ante el Liverpool"

3/04/2018 - 18:51

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, declaró que su equipo no va a salir a Anfield a defender "90 minutos" ni a jugar "a la contra" frente al Liverpool, rival de los 'citizens' este miércoles (20.45 horas) en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, al mismo tiempo que elogió "la forma de jugar esta temporada" de los hombres de Jürgen Klopp.

"Claro que aprecio el valor del Liverpool así como su calidad. Me preocupa lo que puedan hacer, no soy tan arrogante, pero no pensamos en defender 90 minutos y jugar a la contra, eso no va a pasar. ¿Por qué cambiar si nos está yendo bien hasta ahora?", afirmó en rueda de prensa.

El técnico catalán alabó tanto a su homólogo como a Mohammed Salah, estrella de los 'reds'. "Salah lo hizo muy bien en Roma. Cada partido crea muchas ocasiones, pero la forma de jugar esta temporada con Jürgen es perfecta. Klopp es un maestro a la hora de comprar los jugadores para su estilo de juego, hay balones que son decisivos y castigan tus errores", señaló.

Además, el preparador del City confirmó la baja del argentino Sergio 'Kun' Agüero para el choque. "Sergio está en Manchester, no ha venido, ha estado dos semanas lesionado. Está mejor, pero los doctores hablaron hoy con él y dijeron que aún tiene un pequeño problema y que no está cómodo", añadió.

Preguntado por si jugará Aymeric Laporte en el lateral izquierdo, el español lo tiene claro. "Fabian Delph ha vuelto, Danilo también puede jugar ahí. Tengo una idea pero, como entenderás, no voy a decírtela", agregó Guardiola.

Por otro lado, el entrenador catalán se mostró muy satisfecho de sus jugadores más jóvenes. "Estamos muy contentos con todos ellos. Tienes que vivir estos momentos para mejorar. ¿Por qué debería dudar si han jugado varias veces esta temporada? Si no va bien, será una buena lección para el futuro. He visto jugadores de 32 años más asustados que ellos. Gabriel Jesus ha cumplido hoy 21 años y, cuando tienes esa edad, no te cansas", comentó.

DE BRUYNE: "ESTOS SON LOS PARTIDOS QUE UNO QUIERE JUGAR"

Por su parte, el belga Kevin de Bruyne se mostró ilusionado por la llegada del partido. "Yo vine aquí porque era la mejor opción para progresar y ganar títulos. Estos son los partidos que uno quiere jugar, así como ganar títulos y estar en la Liga de Campeones", apuntó.

El extremo confió en llevarse al Etihad Stadium un resultado positivo para afrontar la vuelta. "Al final, la gente habla de nuestra racha en Anfield, pero solo llevo dos años y medio aquí. Es la segunda vez que jugaré en este estadio. Tenemos que intentar controlar mañana, tomar ventaja si es posible, y si no, podemos rematarlo la próxima semana", explicó.

El internacional destacó, al igual que su técnico, el peligro del egipcio Salah. "Creo que marcar tantos goles en una temporada es increíble. Nadie lo esperaba, ha empezado con muy buen pie. El Liverpool es un equipo ofensivo, y él ha marcado goles", indicó sobre el ariete 'red'.

De Bruyne también quiso ensalzar a uno de los suyos, el canario David Silva, indispensable para los de Guardiola. "Puede marcar la diferencia siempre que quiere. Desde que llegué ha estado increíble. Me ha ayudado en mi juego a muchos niveles. Espero hacer lo que lleva haciendo toda la temporada, porque cuando juega solemos ganar. Espero que pueda estar este miércoles", sentenció.