Klopp: "Estamos listos para escribir nuestra propia historia"

3/04/2018 - 18:58

El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, cree que su equipo está "listo para escribir" su "propia historia" ante el Manchester City en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones, que arranca este miércoles, aunque reconoce que "al final será difícil".

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Este club ya está lleno de historia y tenemos que escribir nuestra propia historia. En un momento dado, necesitas hacer tus propias cosas. Los chicos lo esperan con ansia. Se podía ver inmediatamente después del último partido y después del sorteo. Estamos listos para ello, pero al final seguirá siendo difícil", declaró en la rueda de prensa previa al duelo ante los 'citizens'.

Además, el preparador 'red' destacó la importancia del duelo ante el líder destacado de la Premier. "No hay razón para hacer que el partido sea más grande de lo que es. Es grande, es un partido de cuartos de final en la Liga de Campeones. Pero al final un equipo estará contento y el resto, que tuvo buenos momentos, se decepcionará porque cayó eliminado en los octavos, cuartos, semifinales o final", expresó.

"Si preparas un partido como lo hicimos contra el City o el Tottenham, por ejemplo, siempre es muy emocionante porque tienes que estar concentrado al 100%. Es simplemente diferente, y eso me gusta mucho", añadió el técnico alemán.

Por último, Klopp rememoró la victoria liguera ante los de Josep Guardiola (4-3), que significó la primera y única derrota de los 'citizens' en el campeonato inglés. "Eso depende del juego, no puedo decir ahora si fue mi mejor victoria. No creo que sea para mí juzgar eso. Tomo todos los partidos al 100% y no hago la diferencia", sentenció.

ROBERTSON: "ES UNA GRAN OPORTUNIDAD, LO ESPERAMOS CON ANSÍAS"

Por su parte, el defensa escocés Andrew Robertson puntualizó la grandeza del partido porque "todos lo saben". "Es algo que estamos esperando. Será una gran oportunidad en Anfield. Por supuesto que lo será, y lo esperamos con ansias", indicó el lateral izquierdo que asegura que "no hay un incentivo más grande que la posibilidad de llegar a las semifinales de la 'Champions'.

Además, Robertson lanzó un mensaje a sus aficionados. "Sabemos que depende de nosotros crear la atmósfera. Si creamos oportunidades, recuperamos la pelota o anotando goles, entonces es cuando los fanáticos van a animar más. Si podemos hacer eso, entonces estoy seguro de que será una noche especial", sentenció.