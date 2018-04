Szymanowski: "Hay que perderle el respeto al Barça, ser valientes y arriesgar"

4/04/2018 - 14:35

El jugador del CD Leganés Alexander Szymanowski ha comentado que sus compañeros deben "perderle el respeto" al FC Barcelona y ser "valientes y arriesgar" en el próximo partido de LaLiga Santander que les medirá a los blaugranas en el Camp Nou, y que se perderá por su lesión pese a estar llevando bien la recuperación.

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

"Nos enfrentamos cada semana con los mejores jugadores del mundo, aún así estamos sacando los partidos adelante. Me pone muy contento ver competir a mis compañeros a este nivel. Hay que perderle el respeto al Barça, ser valientes, arriesgar y sacar lo mejor de cada uno", comentó a los medios.

Pese a que considera que sacar "algo positivo" del Camp Nou "parece imposible", recordó que la temporada pasada estuvieron "a pocos minutos de lograrlo" con el 2-1 y gol de Messi de penalti en el minuto 89.

"La clave es no perder la fe y el orden. No desesperarse si el resultado es negativo y quizá perderle un poquito el respeto al Barcelona, hay que saber qué equipo es, pero tendremos que ser valientes, arriesgar y sacar lo mejor de cada uno", reiteró al respecto.

Aunque para ganar vaticina que necesitarán a los once que empiecen y los tres de refresco. "El año pasado la asistencia y el gol fueron de dos jugadores que entraron desde el banquillo. Y esperar también que el Barcelona tenga un día malo y si sus cracks tienen el peor día eso hará que nosotros tengamos opciones", argumentó.

"Al equipo lo estoy viendo muy bien. Con el ADN Leganés compitiendo contra cualquier conjunto. Los primeros meses del año se hicieron algo cuesta arriba pero luego el equipo ha mantenido el esfuerzo y la intensidad y eso es lo que tenemos que seguir haciendo hasta el final", señaló sobre sus compañeros.

Szymanowski, operado para solventar sus problemas en los isquiotibiales y el pubis y que podría estar entre 3 y 4 meses de baja, comentó que se encuentra bastante bien tras la intervención. "Ahora me esperan muchas semanas de recuperación. El postoperatorio está siendo muy positivo y tranquilo. Le tenía miedo a los primeros días a los dolores nocturnos pero he dormido muy bien", celebró.

"He estado acompañado de mi familia y todo ha ido genial. Estoy con bastante movilidad y ya andando por lo que estoy muy satisfecho. Ya he empezado la rehabilitación y sé que me esperan muchas semanas de recuperación, lo llevaré con paciencia y tranquilidad. Lo importante es el cómo volver y no el cuándo", se sinceró el extremo.