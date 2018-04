Adán se despide de la temporada debido a una lesión de pubis que le obliga a pasar por el quirófano

4/04/2018 - 16:22

El portero titular del Real Betis, Antonio Adán, no volverá jugar en la presente Liga debido a una lesión de pubis que le obligará a pasar por el quirófano este mismo jueves, la "única vía" que le quedaba para solucionar el problema, según ha explicado en una carta abierta en la que lamenta despedirse antes de tiempo de "una temporada más que ilusionante".

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Ante la inmediatez de la operación me expreso ahora en estas líneas para dirigirme a la afición del Real Betis Balompié y evitar especulaciones en torno a mi intervención. Mis molestias en el pubis han aumentado, incluso tras el descanso en el campeonato de Liga del pasado fin de semana, y la única vía para ponerle fin es pasar por el quirófano", anunció Adán en su página web personal.

El guardameta explicó que, desde que se le diagnosticó su lesión, los médicos le dijeron que el quirófano era "la única opción" para apaciguar sus molestias, pero que él decidió seguir "continuar con un tratamiento preventivo y jugar con dolor"

"Era para poder ayudar a mis compañeros, pero a día de hoy se hace imposible. La zona está aun más afectada y la ingesta de medicamentos que venía realizando ya no mitiga el dolor. Esta situación me impide proseguir con el nivel que he mostrado hasta el momento y antes de perjudicar a la entidad es preferible que otro compañero ocupe mi lugar", detalló.

Adán subrayó que el principal "perjudicado" es él mismo, ya que se ve "privado de disfrutar de lo que resta de temporada, una temporada más que ilusionante por la clasificación en la que se encuentra actualmente el equipo".

"Mi obsesión desde que llegué al Real Betis ha sido la de pelear por estar en Europa y en esta campaña lo estamos consiguiendo. No poder estar en el día a día, en cada partido, junto a mis compañeros para luchar por conseguir este objetivo es una gran frustración para mí. Dar las gracias a mis compañeros, al entrenador y a todo el cuerpo técnico por la comprensión mostrada ante distintos tratamientos y ausencias de entrenamientos. Estoy seguro de que el equipo defenderá la posición privilegiada en la que actualmente nos encontramos y que el año que viene disfrutaremos de un Real Betis en Europa", confió.

El exjugador del Real Madrid ha disputado todos los minutos de la presente liga y viene de ser el héroe en Getafe, donde detuvo un penalti y facilitó la victoria de su equipo (0-1). Presumiblemente, Quique Setién dará ahora la alternativa a Dani Giménez en la portería.