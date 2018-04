Vídeo | Pep Guardiola se encara con la seguridad del Liverpool por no proteger el bus del Manchester City

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, se encaró anoche con los 'steward' (parte del equipo de seguridad) del Liverpool por los incidentes que habían ocurrido minutos antes de la llegada del bus de los 'skyblues' a Anfield para disputar la ida de los cuartos de final de la Champions League (victoria 3-0 para el Liverpool).

En uno de los accesos al estadio, apenas una pequeña callejuela de las que rodean al encajonado estadio de los 'reds', el bus del City fue rodeado por cientos de seguidores. Con bengalas dejaron sin visibilidad apenas al vehículo y luego lo 'bombardearon' con todo tipo de objetos que acabaron rompiendo algunas ventanillas.

The scene in Liverpool as City's bus arrived



????: @tblfc pic.twitter.com/Pb268a3jc2