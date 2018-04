Vídeo | Así fue la encerrona de los hinchas del Liverpool al bus del Manchester City de Guardiola

La ida de los cuartos de final de la Champions League entre Manchester City y Liverpool estuvo marcada por los incidentes que ocurrieron antes del partido, cuando los aficionados de los reds atacaron con todo tipo de objetos al bus de los skyblues en su llegada a Anfield.

El vehículo tuvo que pasar por las estrechas callejuelas que dan acceso al recinto rodeado por cientos de hinchas que, aprovechando la confusión de las bengalas que encendieron al rededor del vehículo, comenzaron a lanzar de todo.

City bus arriving at Anfield earlier pic.twitter.com/kym4zvph7t

Como consecuencia de estos actos, varias ventanillas del bus del vehículo acabaron reventándose, lo que provocó que el autobús tuviera que ser sustituido. El Manchester City abandonó Anfield tras su derrota en otro diferente al que usó cuando llegó, simplemente porque aquél terminó destrozado.

The scene in Liverpool as City's bus arrived



????: @tblfc pic.twitter.com/Pb268a3jc2