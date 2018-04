La Roma clama por los dos penaltis no pitados ante el Barça en la Champions

Los gialorossi claman por un penalti a Dzeko y otro a Pellegrini

Di Francesco: "El árbitro ha ayudado al Barça. Les echó una mano"

Monchi: "El árbitro les ha regalado cosas. El árbitro no ha estado afortunado"

Jordi Alba protesta al árbitro, Danny Makkelie, durante el partido ante la Roma. Imagen: Reuters

Los miembros de la Roma que hablaron después de la derrota que ayer cosechó su equipo frente al FC Barcelona (4-1 en la ida de cuartos de final de la Champions League) se quejaron con dureza por dos penaltis no pitados a su favor. Uno de Semedo a Dzeko (minuto 9) y otro a Pellegrini (minuto 40).

"El árbitro ha ayudado al Barça. Ha tomado algunas decisiones que han podido condicionar el resultado", dijo con dureza al técnico. "Si ya son fuertes, el árbitro no estuvo muy fino", entonó en sala de prensa Di Francesco, entrenador de los giallorossi.

"El penalti no pitado a Dzeko cambió el partido. Ellos son muy fuertes, pero les Salió todo bien. No hay que excusarse en el colegiado, pero les echó una mano", insistió el preparador transalpino.

Después, en zona mixta, fue Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, quien habló con un gran tono crítico de lo sucedido. Lo hizo para las radios españolas. "El árbitro les ha regalado cosas. El árbitro no ha estado afortunado porque el penalti a Dzeko y el de Umtiti son penaltis", afirmó en El Partidazo de la Cadena Cope.

"El resultado no ha reflejado la realidad. Cuando te enfrentas al Barça hay que controlar a Messi, tener fortuna y que el árbitro no se equivoque mucho. Hoy no hemos tenido nada de eso", se lamentó en El Larguero de la Cadena Ser.