Palo de Valverde a la Roma por sus quejas arbitrales: "Yo también he visto muchos penaltis en su área"

"En la mía no, siempre estoy mal de la vista. No sé si lo han sido o no"

Ernesto Valverde mira al marcador durante el Barça-Roma. Imagen: Reuters

Ernesto Valverde replicó con dureza a los integrantes de la Roma que ayer se quejaron de ayudas arbitrales al Barcelona en la victoria (4-1) de los culés en la ida de cuartos de la Champions League. Los italianos reclamaron sendos penaltis a Dzeko y Semedo.

La réplica de Valverde fue serena y educada, como su estilo habitual, pero también rotunda y sin grietas. "Yo también he visto muchos penaltis en el área de la Roma. En la mía no, siempre estoy mal de la vista. No sé si lo han sido o no, todos jugamos con todo esto", afirmó el entrenador cuando le cuestionaron en sala de prensa.

En ese mismo espacio estuvo mucho más rotundo Di Francesco, el entrenador de la Roma. "El árbitro ha ayudado al Barça. Ha tomado algunas decisiones que han podido condicionar el resultado", dijo con dureza al técnico. "Si ya son fuertes, el árbitro no estuvo muy fino", insistió.