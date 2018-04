Rubiales: "A alguien no le interesa que Luis Rubiales sea el presidente del fútbol español"

5/04/2018 - 13:29

Presenta una medida cautelarísima contra el "atropello" del TAD para que se mantenga la fecha de la votación

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Luis Rubiales, candidato a las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), calificó como un "atropello" y una "vergüenza" la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) de aplazar 'sine die' la votación para elegir nuevo presidente federativo, y anunció que ha presentado una medida cautelarísima para que se mantenga la fecha del 9 de abril, advirtiendo que tiene claro que "a alguien no le interesa" que él sea el elegido.

El TAD dictaminó este miércoles que no se podían celebrar las elecciones el próximo lunes estimando el recurso presentado por el propio Rubiales como queja porque ese día había un Villarreal-Athletic, lo que afectaba para la votación.

"La resolución del TAD es deliberadamente injusta, tomada a sabiendas y manifiestamente ilegal. Soy una persona que nunca se rinde y mucho menos ante la injusticia. El cambio es imparable, voy a ganar por una amplia mayoría, pero a alguien no le interesa que Luis Rubiales sea el presidente del fútbol español", dijo en una rueda de prensa celebrada este jueves en el Hotel Vincci Capitol de Madrid, acompañado por los abogados Tomás González Cueto, con 14 años de experiencia como miembro de la Junta de Garantías Electorales y ex del TAD, y Alfredo Olivares.

Luis Rubiales avanzó que sus asesores legales han presentado este jueves a primera hora, sobre las 6 de la mañana, una medida cautelarísima, que confía en que se resuelva este jueves, y recordó que nunca ha pedido "que se paralice el proceso electoral sino justamente lo contrario". "Queríamos que se proteja el derecho a votar y que ese día no se programara ninguna actividad que impidiera a cualquier asambleísta ir a votar", subrayó, reiterando que reiteró que su intención era "proteger el día 9".

En este sentido, informó de que dicha medida cautelarísima había sido admitida a trámite, aunque admitió de que tienen pocas esperanzas de que sea aceptada y se mantenga la fecha del 9 de abril. "Quiero saber si esta injusticia queda anulada y se siguen celebrando las elecciones. Es lo que quiero y lo que quiere el fútbol español", señaló.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo debe resolver la aprobación de la medida cautelarísima en un plazo máximo de 48 horas, "pero lo suele hacer más rápido porque sólo hay dos días hábiles" antes de las elecciones, apuntó Tomás González Cueto, uno de sus abogados junto a Alfredo Olivares. "Somos conscientes de que es muy difícil; creemos que se va a comunicar a lo largo del día de hoy", pronóstico.

"LALIGA ES SENSIBLE CON EL 'PESCAÍTO' Y LA FERIA DE ABRIL"

Rubiales lamentó que LaLiga haya sido sensible "con la Feria de Abril, y el 'pescaíto'" al cambiar la fecha de algún encuentro, pero que fijara otro el 9 de abril para perjudicar "de forma deliberada el proceso electoral". "Nunca en la historia ha habido un aplazamiento sin que se haya pedido, es algo increíble, injusto e ilegal y generará consecuencias", advirtió.

El expresidente de AFE recordó que ésta es la tercera vez que el TAD demora la elección a la presidencia de la RFEF, tras la moción de censura, la aceptación de la revisión remitida al Consejo de Estado, "una cuestión de primero de derecho", y ahora con una "de párvulos".

"Es inaudito que se aplacen las elecciones cuando no se ha pedido. ¿A quién beneficia esto? A los que no quieren que sea el presidente, a los que saben que voy a salir elegido. Sabemos que pedir una medida cautelarísima es muy difícil que la concedan, pero este es el momento y confío en la justicia española", subrayó.

Por su parte, Tomás González Cueto se declaró como "un abogado perplejo" por la decisión del TAD, órgano del que ha sido miembro. "Me sorprende que los miembros del TAD lo hayan adoptado. El prestigio de este órgano queda en entredicho. Si hay alguien que maneja los hilos no lo conozco. Presumo que las personas actúan de buena fe, pero su forma de actuar llama atención", comentó.

Rubiales llamó la atención sobre el hecho de que el TAD fallara en miércoles, cuando habitualmente lo hace los viernes. "Teníamos comunicación de que se iban a reunir el jueves. Pero llamamos y dijimos que, quizás, íbamos a desistir de algunos recursos. Qué casualidad que horas más tarde se falla. Por si acaso éste era alguno de los que íbamos a quitar. Es impresentable que esto ocurra en España", denunció.

Agradeció a su rival en las urnas, Juan Luis Larrea, que ahora "se suba al carro" cuando siempre "su intención" ha sido "demorar el proceso". "A más de uno se le está viendo el plumero, pero si siguen por ese camino van a acabar mal. ¿Tebas? Ya sabemos su ideología. A mí me han escandalizado de algunos de sus planteamientos, pero es el hombre que quiere el fútbol profesional. Ha cometido multitud de cuestiones para abrirle expediente. No le deseo nada malo, pero lo que deseo es que no haya más trabas y no se mienta", dijo.

La razón de todos estos ardides legales es, según él, que "no interesa que sea presidente" de la RFEF. "Voy a ser un presidente justo, no quiero que llamen paz a la sumisión. Me equivocaré pero voy a luchar por el fútbol modesto y esto hay lugares en los que molesta mucho. Quiero que se celebren las elecciones cuando antes, no en mayo, porque voy a ganar con claridad", sentenció.