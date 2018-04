De la Red: "Griezmann tiene perfil para el Barça, pero veo difícil que vaya"

Madrid, 5 abr (EFE).- Rubén De la Red, exfutbolista internacional del Real Madrid, declaró a EFE que el delantero francés Antoine Griezmann tiene "perfil" para jugar en el Barcelona, aunque dijo que ve "difícil" que vaya al conjunto catalán al "no tener un puesto asegurado" con tanto futbolista en su puesto.

"Creo que Griezmann puede tener perfil para jugar en el Barcelona. Le gusta combinar y tiene movilidad, pero lo veo difícil por los fichajes de Coutinho y Dembelé, más Leo Messi y Luis Suárez. Veo difícil que vaya para no tener un puesto asegurado", dijo De la Red.

El exjugador del Real Madrid y Getafe opinó sobre la temporada que está haciendo el Atlético, del que dijo que no pasar la fase de grupos de la Liga de Campeones fue "un fracaso".

"Para el Atlético, con lo que ha hecho los últimos años, es un fracaso su eliminación en Liga de Campeones. Es un duro golpe. En la Liga está peleando el segundo puesto y debe ser así hasta el final por el crecimiento de los últimos años y por los fichajes que ha hecho como Diego Costa o Vitolo", dijo.

"También creo que si no gana la Liga Europa sería muy mala temporada, como le pasará al Real Madrid con la Liga de Campeones. Si la gana quedará como una buena temporada y si no la gana como una mala", opinó De la Red, que participó en un torneo de pádel organizado por As entre exfutbolistas del Real Madrid y Atlético.

Para De la Red, la Liga de Campeones es "una competición muy bonita y esa motivación hace que en momentos determinados de temporada hagas buenos partidos en momentos claves".

Por último, De la Red valoró positivamente el trabajo de Zinedine Zidane al frente del Real Madrid las últimas temporadas y evitó hablar sobre su continuidad en el banquillo madridista.

"Zidane decidirá si quiere seguir o no. Con los entrenadores hay que tener paciencia y sobre todo más con él, con todo lo que ha hecho. Hay entrenadores que han hecho menos y han estado más. Y Zidane lo ha hecho muy bien", finalizó.