Eraso, sobre la visita al Barça: "Yo pondría un '2' en La Quiniela"

5/04/2018 - 15:37

El jugador del Leganés Javier Eraso se mostró convencido de las opciones que tendrán este sábado frente al FC Barcelona (20.45 horas) y aseguró que "pondría un '2' en La Quiniela" pese a que el conjunto culé no haya perdido un solo partido en el Campeonato Nacional de Liga.

LEGANÉS (MADRID), 5 (EUROPA PRESS)

"Yo pondría un '2' en La Quiniela porque si aciertas los otros 14 seguro que seré el único en acertar los 15", dijo el centrocampista navarro tras su visita, junto a Omar Ramos, al Colegio de Educación Infantil y Primaria 'Luis de Góngora'. "Afrontamos el partido con mucha ilusión e igual ellos están pensando en la vuelta de la 'Champions'. Se juegan mucho y a lo mejor bajan un pelín la tensión. Eso tenemos que aprovecharlo", indicó.

El jugador 'pepinero' sabe que "será difícil pero este 'Lega' nunca se rinde". "No vamos a tirar ningún partido. Haremos todo lo que esté en nuestras manos, todo lo posible", añadió Eraso, que prefiere que "no juegue" Messi. "Si no juega, mejor. Alguna oportunidad más vamos a tener. Y si juega intentaremos marcarle como mejor podamos", dijo sobre el '10' del FC Barcelona.

Preguntado por el partido del año pasado, que terminó 2-1 con gol de Messi de penalti en el minuto 89, Eraso recordó que fue "un poco injusto". Él no formaba parte de esa plantilla, pero sabe que fue "un gran esfuerzo" de sus compañeros para "no llevarse la recompensa". Este curso confía en cambiar la historia. "Necesitamos fe y confianza. Muchas piernas y la cabeza tranquila para afrontar los 90 minutos", admitió.

"Son muy buenos jugadores y esperamos que no tengan ninguna ayuda de fuera. Que sea un partido lo más limpio posible", comentó Eraso, para acto seguido matizar. "La verdad es que no podemos ir con ese pensamiento. No es lo mismo pitar a un equipo que a otro, pero el Barça no recibe ninguna ayuda. Los árbitros se pueden equivocar para los dos lados, pero cuando se equivocan a favor de ellos, sale en la prensa", explicó.

"Nosotros no tenemos ningún miedo de eso. Vamos a intentar hacer un gran partido en Barcelona desde la tranquilidad que nos dan los puntos", finalizó uno de los máximos goleadores del Leganés esta temporada.