(Previa) Deportivo y Málaga viven una final por el descenso

5/04/2018 - 17:25

El Deportivo de La Coruña y el Málaga serán los encargados de abrir este viernes en Riazor (21.00 horas) la trigesimoprimera jornada de la Liga Santander, un duelo clave, y casi definitivo, para las aspiraciones de ambos de seguir soñando con la permanencia.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El conjunto deportivista marcha penúltimo a ocho puntos del Levante, que marca la zona de salvación, mientras que el malaguista, 'farolillo rojo', está algo peor, a once. Por ello, a ninguno no le vale otra cosa que no sea la victoria para luego esperar que la UD Las Palmas gane en el Ciutat de València en el otro tenso duelo de la parte baja y se aprieten más las cosas.

El equipo de Clarence Seedorf espera hacer valer por fin su condición de local, algo que no consigue desde el pasado 9 de diciembre cuando batió al Leganés por 1-0. Desde entonces, ni siquiera ha vuelto a ganar para encadenar ya 15 jornadas sin saborear los tres puntos, con sólo cinco empates arañados.

Enfrente, un Málaga que llega en mejor estado anímico gracias a su victoria del pasado domingo ante el Villarreal, que cortó 14 partidos sin ganar y ha dado un halo de esperanza a los de José González que apenas tienen margen de fallo y que la semana que viene recibirán al Real Madrid.

Los dos han mejorado un tanto sus prestaciones defensivas y ahora necesitarán afinar la puntería, factor que se le resiste al colista lejos de La Rosaleda, ya que sólo ha marcado seis goles, aunque el 'Depor' no le va a la zaga con sólo dos anotados en los ocho partidos de Seedorf. Fernando Navarro relevará al sancionado Luisinho en los locales, mientras que los visitantes podrían repetir su último once.

--HORARIOS DE LA JORNADA.

-Viernes 6.

Deportivo La Coruña - Málaga. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 21:00.

-Sábado 7.

Alavés - Getafe. Jaime Latre (C.Aragonés) 13:00.

Celta Vigo - Sevilla. Álvarez Izquierdo (C.Catalán)16:15.

Real Betis - Eibar. Medié Jiménez (C.Catalán)18:30.

Barcelona - Leganés. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco)20:45.

-Domingo.

Levante - Las Palmas. Fernández Borbalán (C.Andaluz) 12:00.

Real Madrid - Atlético Madrid. Estrada Fernández (C.Catalán)16:15.

Real Sociedad - Girona. Munuera Montero (C.Andaluz)18:30.

Valencia - Espanyol. Gil Manzano (C.Extremeño) 20:45.

-Lunes.

Villarreal - Athletic Bilbao. Alberola Rojas (C.Riojano) 21:00.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPOS PTSPJPG PE PPGFGC.

1. FC Barcelona 763023707615.

2. Atlético de Madrid 673020735014.

3. Real Madrid 633019657633.

4. Valencia CF 623019565831.

5. Villarreal CF4730145 114034.

6. Real Betis Balompié4630144 125053.

7. Sevilla FC4630144 123946.

8. Girona FC 4430128 104443.

9. RC Celta de Vigo4030117 124643.

10. SD Eibar 4030117 123643.

11. Getafe CF3930109 113528.

12. Athletic Club 3630 8 12 103034.

13. RCD Espanyol3630 8 12 102637.

14. CD Leganés 3630106 142536.

15. Real Sociedad 3430 97 145152.

16. Deportivo Alavés 3230102 182645.

17. Levante UD 2830 5 13 122644.

18. UD Las Palmas 2130 56 192161.

19. RC Deportivo de La Coruña 2030 48 182661.

20. Málaga CF1730 45 211745.